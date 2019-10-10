Радий Хабиров прокомментировал ЧП на заводе в Башкирии

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-10T06:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Произошедший накануне разлив промышленных стоков на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. В своих социальных сетях он подчеркнул, что угрозы здоровью людей, как и пострадавших в результате ЧП нет.

- Завтра соберёмся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на Полиэфе, а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности, - написал Хабиров прошлой ночью.

Вместе с тем работы по откачке промышленных стоков, которые пролились в результате обрушения стены резервуара продолжаются. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, к 8 часам утра, 10 октября, экстренные службы откачали 12 тысяч тонн промышленных стоков. На месте работают 261 человек и 140 единиц техники, в том числе 409 сотрудников регионального МЧС и 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU