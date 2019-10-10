В Башкирии на заводе обвалилась стена: разлились промышленные стоки

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-10T06:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 9 октября, в Благовещенске на заводе «ПОЛИЭФ» произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на одном из резервуаров, где хранятся промышленные стоки, рухнула стена. В результате аварии часть жидкости разлилась. Поздним вечером на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб – 29 человек и 10 единиц техники.

По данным МЧС по Башкирии, ближайшие населенные пункты не попадают в зону возможного воздействия. Прибывшие не место сотрудники экстренных служб организовали сбор стоков. Сейчас известно, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ближе к ночи на территорию закрытого предприятия прибыл начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов. В Благовещенск прибыл вице-премьер башкирского правительства Михаил Киреев. Поздней ночью состоялось заседание специальной комиссии по ликвидации ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU