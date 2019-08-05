Загрязнение реки Изяк под Уфой не повлияет на качество питьевой воды в городе

На прошлой неделе, 27 июля, всю Башкирию облетели фотографии с мертвой рыбой в реке Изяк, которая протекает в Благовещенском районе. Местные жители серьезно обеспокоились ситуацией, а информация быстро распространилась в социальных сетях. Ситуация действительно вырисовывалась чрезвычайной.

По рассказам очевидцев, все началось с помутнения воды, а затем на поверхность начала выплыватьживность. Выяснилось, что в воду попали выбросы завода «Полиэф», которые снизили содержание кислорода в водоеме. Внештатную ситуацию прокомментировал генеральный директор предприятия Михаил Юрин сообщил, что стоки завода попали в водоем через ливневую канализацию, минуя очистные сооружения.

- За всю историю завода таких случаев не было,— отметил Юрин.

«ВОДА ОТРАВЛЕНА, НЕ ПЕЙТЕ»

Сразу после того, как информация попала в СМИ, по популярным мессенджерам стала экстренно распространяться информация с призывом не пить воду из-под крана, так как в нее попали выбросы «Полиэфа».

- На реке Изяк из-за выбросов в 40 тонн погибло все живое, включая рыбу и раков. Вода приобрела буро-зеленый цвет и ядовитый запах. Насекомые облетают реку на большом расстоянии. Купаться в реке также запрещено. Поскольку Изяквпадает в реку Уфа выше всех водозаборов, вся отрава попадет в Уфимку, а затем в наши краны. Максимально проинформируйте всех своих родных, близких и друзей. Вся информация взята из открытых источников, – сообщалось в пугающих сообщениях.

Горожане не на шутки испугались и принялись массово распространять подобные объявления своим близким. Но уже через несколько часов «Уфаводоканал» официально опроверг данную информацию. В предприятии отметили, что превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике (река Уфа), а также в питьевой воде нет.

- Лабораториями предприятия МУП «Уфаводоканал» обеспечен постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. Полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям, - сообщили в «Уфаводоканале».

Помимо было уточнено, что водозабор расположен значительно выше по течению установленного источника сброса, и это не повлияло на качество питьевой воды.

Комментировать ситуацию пришлось лично врио главы республики Радию Хабирову:

– Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. Мы установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит. Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации, -отметил руководитель региона.

Реку вычищали несколько дней

Всех, кто распространяет слухи об экологической катастрофе, Хабиров упрекнул в коротком уме. Также он заявил, что будет пресекать провокационные сообщения и давать реальную картину происходящего.

ПОГИБЛО БОЛЕЕ 500 КГ РЫБЫ

Все минувшие выходные, 3 и 4 августа, на реке работали экологи и спасатели – они вычистили реку, запустили туда мальков и установили временную дамбу.

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеровв субботу заявил, что превышения предельно допустимых концентраций по органическим компонентам не зарегистрированы.

Главам сельских поселений поставили задачу довести оперативную информацию и рекомендации до жителей близлежащих населенных пунктов: не купаться в реке и не употреблять мертвую рыбу в пищу. Управление государственного аналитического контроля на месте организовало постоянный мониторинг качества воды реки Изяк и реки Уфы ниже впадения реку Изяк. Им помогают спасатели.

Погибшую рыбу сотрудники ведомства решили утилизировать. Потери были не маленькие – только за один день с реки собрали более 500 кг мертвой рыбы.

СКАЗАНО

Врио главы Башкирии Радий Хабиров:

- Сейчас нужно обязательно довести до конца работу по пониманию и оценке ущерба. Насколько я понимаю, руководство компании «Полиэф» вполне внятно отвечает и с нами взаимодействует. Нанесён ущерб и они должны его восстановить. Далее я прошу продолжить мониторинг. Сейчас важно довести до наших жителей, что никакой угрозы для здоровья нет.