Школьники из Башкирии, взорвавшие собаку и ее щенков, могут избежать уголовного наказания

Накануне, 27 сентября, всю Башкирию потрясла новость о жестоких школьниках из Стерлитамака, которые забавы ради расправились с десятком новорожденных щенков бездомной собаки. Местные жители рассказали, что 21 сентября в поселке Строймаш ученики 5, 7 и 8 классов школы №8 забавлялись тем, что засовывали петарды в пасть двухнедельным щенкам и наблюдали, как они взрываются.

- Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательства над маленькими щенятами. Некоторым засунули в пасти петарды и взорвали. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они засняли на камеру, комментируя, какие они крутые, - написал местный житель.

Уже на следующий день жуткие кадры начали распространяться среди сверстников и вскоре дошли до директора и классного руководителя юных живодеров, которые попытались пристыдить ребят. Вот только на защиту своих чад горой встали их родители, которые не видят ничего ужасного в том, как их дети «познают мир».

- На следующий день в школу пришла мама ребенка и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником, - рассказывают очевидцы.

Почувствовав свою безнаказанность, школьники стали угрожать другим детям, что если кто-то проболтается, их ждет такая же участь, а потом и вовсе решили, что им все дозволено.

- Они устроили на районе квест «кто круче». И в ход пошли выброшенные с пятого этажа котята, - возмущаются местные жители. – На место выехали волонтеры, которые и обнаружили истерзанные трупы животных.

Фото: соцсети

«ШТРАФЫ РОДИТЕЛЯМ, А ДЕТЕЙ – НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

Новость вызвала настоящий общественный резонанс: возмущенные горожане требуют расправы и призывают полицию и органы опеки строго наказать и юных живодеров, и их родителей. Многие подчеркивают, что такая неоправданная жестокость и садизм – признаки психического заболевания. А значит, вскоре с животных «детки» могут переключиться уже на людей.

- Штрафы родителям и отпороть как следует этих «детей» прям при их же родителях, - негодует Алена Ц.

- Если сейчас это им с рук сойдёт, они решат, что и с людьми так же можно. Это же преступники растут. Как можно убить живое беззащитное существо, - задается вопросом Яна К.

- Часто самые жестокие преступления начинаются с малого (например, убийство беззащитного животного) и оставление этого без внимания, а то и признание этого за норму. Следующим убитым будет, например, бомж... А потом... – пишет Нурия С.

- Родителей нужно за такие поступки детей сажать сразу по статье «Жестокое обращение с животными», а детей сразу в детский дом. Это и есть наказание, которое они запомнят, - уверен Алексей Б.

Руководство школы от каких-либо комментариев воздержалось, заявив, что все вопросы решает только директор, которого пока нет на рабочем месте. Зато стало известно, что завуч школы очень переживает – но не за то, что в школе учатся малолетние изверги, а что «вынесли сор из избы», и теперь к ним наверняка нагрянут с проверкой полиция и представители министерства образования.

МОГУТ ОТПРАВИТЬ В ЗАКРЫТОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Пока администрация школы отмалчивается, ситуацию прокомментировал глава Стерлитамакского района.

- Данное происшествие находится на контроле у директора и администрации школы. С детьми проведена профилактическая работа с целью предотвращения подобных происшествий. Случай прихода родительницы к директору с предъявлением претензий по данному факту не подтверждается. По данному вопросу планирует обратиться в УВД, так как у школы нет полномочий кого-либо вызывать, разбираться, – заявил Владимир Куликов.

В свою очередь, неравнодушные граждане создали петицию с просьбой наказать по всей строгости детей и их родителей и даже обратились за поддержкой к главе Башкирии Радию Хабирову.

С вопросом, какое вообще может грозить наказание школьникам, журналисты «КП-Уфа» обратились к юристу.

- Статья «Жестокое обращение с животными» действительно предусматривает уголовную ответственность, но только для лиц, достигших 16 лет. В данном случае, дети младше, поэтому привлечь их по всей строгости не удастся. Этих школьников могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. И уже комиссия может применить воспитательные меры: провести разъяснительную беседу или даже передать дело в суд. Тогда подростка могут отправить в закрытое учебное заведение. Что касается родителей, то их можно максимум привлечь по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», правда, наказание там смешное: штраф от 100 до 500 рублей, - объяснил юрист Виталий Двоеглазов.

«ЛЮБАЯ АГРЕССИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РАМКИ»

Что же становится причиной детской агрессии, и как с ней бороться? Стоит ли отправлять детей, склонных к садизму на беседу к психиатру, и что будет, если пустить все на самотек, объяснили психологи.

- Любая агрессия должна иметь рамки и не должна проявляться по отношению к более слабым существам. К сожалению, некоторые дети и подростки начинают получать удовольствие от собственной жестокости, ощущения всевластия. Это может происходить «за компанию»: когда ребёнок делает то же самое, что его сверстники или более старшие дети. А может быть и симптомом психопатии, других психических отклонений. Особенно родителям стоит насторожиться, если ребёнок выражает агрессию по отношению к более слабым существам в одиночку или является инициатором проявления жестокости в компании. Здесь точно необходима консультация психиатра, психотерапевта. Кроме того, любая ситуация неадекватного акта агрессии не должна оставаться без внимания учителей, воспитателей, родителей и простых прохожих, - говорит психолог Алиса Курамшина.

- Факторы детской и подростковой жестокости могут быть самые разные. Первый фактор – физиологический: например, недолеченные заболевания функциональной нервной системы способны вызвать повышенную возбудимость и агрессию. Такая ситуация требует медикаментозного лечения. Другой момент – родительское воспитание, отсутствие культуры общения. Отдельно хочется прокомментировать ситуации, когда подростки издеваются над животными. Обычно детям хочется заботиться о братьях своих меньших: они радуются, когда гладят кошку, когда играют с собакой. Но иногда ребенок не может адекватно справиться со своей болью или обидой, и тогда вымещает ее на слабых существах, которые не могут постоять за себя. Опять же срабатывает эффект толпы: кто-то начал, а остальные эмоционально заражаются и, желая угодить лидеру, подхватывают злую затею, - объяснила Екатерина Кудрявцева, психолог центра «Индиго».

Понесут ли школьники заслуженное наказание, и кто ответит за смерть щенков – узнаем в ближайшее время. «КП-Уфа» следит за развитием событий.