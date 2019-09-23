Приняли заявление в садик и записали на операцию: девочка инвалид из Башкирии наконец получит помощь

Трогательная история маленькой девочки из башкирской глубинки, которую не хотели брать в детский сад из-за необычной внешности, получила неожиданное продолжение. После огромного общественного резонанса у мамы малышки приняли заявление о приеме дочери в садик, а саму Соню Гизатуллину отправили в уфимскую клинику, чтобы оформить продление инвалидности и решить вопрос о необходимых операциях.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что впервые о двухлетней Соне Гизатуллиной из небольшого села Алатаны Стерлитамакского района рассказали волонтеры АНО «Радуга добра». Девочка родилась с множественными пороками развития: из-за генетического заболевания у нее деформированы кости лица и черепа, сросшиеся пальцы на руках и ногах, отсутствует твердое небо, поэтому Соня не может полноценно жевать и глотать пищу, а также разговаривать. При этом малышка живет вместе с родителями, бабушкой и дедушкой в ужасающих условиях: прохудившиеся холодные полы в доме, нет отопления и горячей воды в доме, нет бани, так что приходится мыться у соседей. Даже газ – и тот отключили за неуплату, поэтому приходится готовить на маленькой плитке в походных условиях. А главное, волонтеры утверждают, что местным чиновникам абсолютно наплевать, в каких нищенских условиях воспитывается ребенок-инвалид.

- Раньше мама Софии получала все необходимые пенсии и социальные выплаты, а потом инвалидность закончилась, и с ней все выплаты тоже, - рассказывала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева. – За все это время девочка не получила ни одного памперса, ни специальной ортопедической обуви, ничего. Даже педиатр практически не осматривала ребенка, поэтому семья была предоставлена сама себе.

Фото: АНО "Радуга добра"

По словам волонтеров и родителей Сони, девочке даже отказали в приеме в детский сад – мол, та своей необычной внешностью распугает всех сверстников. Мама была уже готова опустить руки, но на помощь пришли неравнодушные люди. Буквально за пару суток для Софии было перечислено более 200 тысяч рублей: на эти деньги волонтеры купили новую газовую плиту, обогреватель, необходимую бытовую технику, ковры, а для девочки – новую одежду и игрушки. Волонтеры даже рассказали, что нашли для Сони московского специалиста, который согласился осмотреть девочку и помочь выбить направление на операцию. Но после общественного резонанса неожиданно разразился настоящий скандал.

«НИКТО ИНВАЛИДНОСТЬ У РЕБЕНКА НЕ ОТБИРАЛ»

Первым на историю Софии и ее семьи отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообещал разобраться в ситуации, и даже предоставить семье жилье, в котором они смогут перезимовать.

- Чиновники сразу же собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично, - пообещал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

А вот в районной администрации заявили, что волонтеры слишком преувеличивают, и никогда семью Гизатуллиных без помощи не оставляли.

- У девочки с рождения была оформлена инвалидность, и никто эту инвалидность не отменял, - заявляет представитель районной администрации. – Ее нужно всего лишь каждый год продлять, а для этого необходимо проходить обследование у специалистов. Наш детский педиатр как раз занимался этим вопросом – искал подходящее время в графике приема специалистов, чтобы за одно посещение девочка прошла всех нужных врачей и не ездила несколько раз в больницу. Соня и ее мама получали все необходимые выплаты с самого рождения, и никто эти выплаты не отменял!

То, что семья живет в нищенских условиях на зарплату папы в 10 тысяч – это тоже преувеличение со стороны волонтеров, уверяют чиновники. Кроме выплат по инвалидности и уходу за ребенком в общей сложности в 27 тысяч, есть зарплаты отца и бабушки, плюс бабушка получает пенсию, а дедушка подрабатывает – и этот общий заработок вполне приличный по меркам села. Кроме того, спасает и подсобное хозяйство – есть две коровы, четыре теленка, лошадь. В доме два здоровых крепких мужчины - так что жить можно!

- Газ у них действительно отключили за неуплату, вот только платить им было чем! – уверены в администрации. - Старую баню они разобрали на дрова, потом купили новый сруб – а потом и его разобрали. При этом стоит отметить, что семья непьющая. Мама действительно заботится о своей дочери, у педиатра и фельдшера в этом отношении к ней нет вопросов. Самое главное, что мы хотим сказать – все изначально знали, что в семье воспитывается особенный ребенок, помогали оформить им инвалидность. И сейчас мы их бросать на произвол судьбы не собираемся. Именно поэтому нас удивляет позиция волонтера – мол, вот она единственная, кто заботится о девочке, возит ее по больницам.

Фото: АНО "Радуга добра"

ЗАЯВЛЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД У МАМЫ ПРИНЯЛИ

А что же с детским садом? Почему на самом деле ребенок пока не может посещать дошкольное учреждение? Ранее волонтеры убеждали, что в садике изначально отказывались принимать Софию, якобы та напугает малышей своей внешностью, а позже и вовсе заявили, что бабушку малышки заставили подписать отказ от садика. Впрочем, детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова прояснила ситуацию.

-Родители девочки не подавали заявление о приеме в детский сад, следовательно, отказ они получить не могли, - сообщила уполномоченный по правам ребенка по республике.

В районной администрации подтвердили, что ранее никакого заявления от Гизатуллиных не поступало.

- Педиатр сразу объяснила маме, что ребенок по физическому состоянию просто не может посещать садик. У девочки отсутствует небо, сросшиеся пальчики – она не может сама себя обслуживать, не может самостоятельно кушать. Только после трех лет будет ставиться вопрос об операции на небе – ведь для этого нужно определенное развитие челюсти, определенное количество зубов. Операция будет сделана абсолютно бесплатно по квоте.

Впрочем, заявление в садик мама Сони все же написала, так что после всех операций девочку с радостью примут в дошкольное учреждение, где она будет играть и обучаться со своими сверстниками при помощи тьютора.

ПОТРЕБУЕТСЯ НЕ МЕНЬШЕ 10 ОПЕРАЦИЙ

23 сентября волонтеры привезли Софию вместе с мамой в республиканскую детскую клиническую больницу. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии, где ее полностью обследуют генетик, ортопед и челюстно-лицевой хирург, после чего будет окончательно принято решение об операции и дальнейшей тактике лечения девочки.

- Соня чувствует себя хорошо, все в порядке, она находится вместе с мамой. Примерно через пять дней их выпишут, - рассказала волонтер Регина Биргулиева. – Сегодня им уже сделали все необходимые снимки, взяли анализы. Завтра предстоят консультации со специалистами. И лишь когда закончатся все обследования, врачи назовут сроки операции. Главное, что Соню будут оперировать абсолютно бесплатно, по квоте. Ранее мы показывали девочку московскому специалисту, который определил, что у Сони – генетическое заболевание, которое вызвало краниосиностоз – то есть раннее сращение и деформация костей черепа, а также синдактилию, то есть сращение, II-V пальцев кистей и стоп, начальной формы и гипоплазию пальцев. Чтобы разделить пальчики, потребуется 10 операций. Процесс это долгий, ведь каждый пальчик оперируют отдельно, так же нужно подготовить кожный лоскут, чтобы сформировать пальцы.