2019-09-23T12:12:16+03:00
Общество

Девочку из Башкирии, которую не хотели брать в садик из-за внешности, госпитализировали

Сейчас ребенку предстоит пройти полное обследование у генетиков и челюстно-лицевого хирурга
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: АНО "Радуга добра"Фото: АНО "Радуга добра"
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Маленькую Софию Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района, наконец, положили в больницу.

Сегодня, 23 сентября, волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева привезла Софию вместе с мамой Светланой в Уфу, в уфимскую больницу – ребенка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии, где ее полностью обследуют все специалисты, включая генетика, ортопеда и челюстно-лицевого хирурга, после чего будет окончательно принято решение об операции и дальнейшей тактике лечения девочки.

- Соня чувствует себя хорошо, все в порядке, она находится вместе с мамой. Примерно через пять дней их выпишут, - рассказала волонтер Регина Биргулиева.

Напомним, что история двухлетней малышки из башкирской глубинки прогремела на днях на всю республику. Девочка родилась с пороками развития – у нее деформированы кости лица и черепа, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо, из-за чего малышка не может полноценно жевать, глотать и говорить. Изначально речь шла о том, что Соне отказали в приеме в детский сад из-за ее необычной внешности. Позже в администрации села опровергли этот факт, заявив, что мать ребенка вообще никогда не обращалась к ним с этим вопросом. Пока же волонтеры собрали более 200 тысяч рублей, купили в дом новую газовую плиту и водонагреватель, а теперь всерьез занялись и вопросом здоровья девочки.

В свою очередь глава республики Радий Хабиров заявил, что теперь лично проследит за судьбой девочки, а также пообещал выделить для семьи жилье, где они смогут перезимовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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