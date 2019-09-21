2019-09-21T11:57:25+03:00
Общество

В Башкирии выяснят, кто не принял в детский сад ребенка инвалида

Правительство региона устроило масштабную проверку, чиновники заявляют, что семья не просила помощи
Рустем АХУНОВ
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Маленькая София родилась инвалидомМаленькая София родилась инвалидом
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В руководстве республики выяснят, по чьей вине двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии не смогла пойти в детский сад.

Напомним, что девочка появилась на свет инвалидом – у нее срослись пальчики на руках, деформирован череп и неправильно работает кишечник. Девочка вместе с родителями вынуждена выживать в старом домике без самых простых удобств. Волонтеры благотворительного фонда «Радуга добра» рассказали журналистам, что из-за необычной внешности девочку не принимают в садик – якобы там она может распугать остальных детей.

Накануне в пятницу глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях пост, в котором отметил, что в данном случае права ребенка нарушены.

- За судьбой ребенка прослежу лично. Задача Совета по правам человека – придать этой работе системность, чтобы ни один подобный случай не остался без должной реакции, - написал Хабиров. – В ближайшее время в администрации района пройдет совещание, и для девочки и ее родителей найдут квартиру.

Девочка и ее близкие ютятся в маленьком домике

Девочка и ее близкие ютятся в маленьком домике

Уфимский общественник Динар Зайнуллин, в том числе благодаря которому на случай обратил внимание глава региона оказался более эмоциональным.

- Радий Хабиров оценил мое скромное участие в судьбе девочки. Хорошо, что он взял ситуацию под контроль. Представляю, как сейчас дымят пятые точки у чиновников Стерлитамакского района, - написал общественник. – В скором времени у девочки будет операция на руках. Договорились, что с руководителем данной благотворительной организации будем поддерживать связь. Ведь таких детей, которым нужна помощь в Стерлитамакском районе еще четыре.

КСТАТИ

В администрации Алатанского сельсовета, в составе которого находится деревня Софья и ее близких, ситуацию с детским садом объяснили следующим образом.

- Ребенок из-за патологии пальцев не может сам себя обслуживать и подлежит индивидуальному уходу. Только поэтому педиатр не выдает разрешение на посещение детского сада. Кроме этого, у девочки отсутствует небо, ей проблематично кушать. Только после того, как девочка сможет сама себя обслуживать, ее, непременно, примут в детский сад, - объяснил глава сельсовета Ринат Сафуганов.

Также чиновник отметил, что семья Гизатуллинных ранее не обращалась к ним за помощью.

- Если обратятся – обязательно поможем, но в пределах разумного. Новый дом или баню навряд ли сможем. А по остальным вопросам – пожалуйста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волонтеры «Радуги Добра» отчитались, что на помощь семье Софии за один вечер неравнодушные люди перечислили 182 тысячи рублей. Самыми щедрыми оказались подписчики одного из сообществ-миллионников в социальной сети «Вконтакте».

Гизатуллиным привезли необходимые бытовые предметы – плиту, водонагреватель, постельное белье и детские игрушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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