2019-09-20T12:16:46+03:00
Общество

Девочке из Башкирии, которую не пускают в садик из-за внешности, найдут жилье

Ситуацией заинтересовались чиновники
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сейчас София вместе с родителями ютится в домике без банальных удобствСейчас София вместе с родителями ютится в домике без банальных удобств
Изменить размер текста:

Совсем недавно «КП-Уфа» писала трогательную историю двухлетней Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района Башкирии. Девочка родилась с серьезными пороками развития – у нее сросшиеся пальцы на руках и ногах, деформированы кости лица и черепа. Из-за необычной внешности девочку отказываются принимать в детский сад, мол, дети будут ее пугаться. А еще девочка вместе с семьей живет в старом полуразрушенном доме без газа и отопления, при этом никакой пенсии по инвалидности мать девочки не получает.

На помощь маленькой Софье пришли волонтеры АНО «Радуга добра» - они уже приобрели в дом новую газовую плиту, купили продукты и одежду. Скоро добровольцы отремонтируют старую разрушенную баню и установят новый газовый водонагреватель. А самое главное – судьбой малышки заинтересовались власти Башкирии, и совсем скоро Софья переедет в новый дом.

- Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме, - сообщил Радий Хабиров в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе столкнулись две легковушки: пострадали подросток и семилетний ребенок
Депутаты Курултая Башкирии хотят запретить продажу вейпов и кальянов детям
В Башкирии без вести пропал 42-летний Рустам Ханнанов
Опубликован Московский международный рейтинг вузов (MosIUR), 2019 г.
Ввод застройщиками жилья в Башкирии увеличился на 32,2%
Самолет с вахтовиками из Башкирии задержали на несколько часов
«Мы знаем, что произошло на самом деле»: стало известно, где пропадала уфимка, которую искали четыре месяца
Оба водителя попали в больницу после встречной аварии в Башкирии
На выходных в Башкирии выпадет первый снег
«Скоропостижно ушла моя дорогая мамулечка»: мошенники из Уфы собирали деньги на похороны живого человека
В жилом доме в Башкирии обнаружили труп 9-месячного малыша
В Башкирии из-за сильного ветра перевернулась «Ока» – пострадали два человека
Стала известна судьба Эльверы Туктагуловой из Уфы, которая четыре месяца назад вышла в магазин и пропала
В Башкирии от укусов клещей пострадало более 9,5 тысяч человек
96 упавших деревьев и 9 разбитых автомобилей: последствия урагана в Башкирии оказались разрушительными
Раскрылись новые подробности истории с групповым изнасилованием уфимской дознавательницы
В Уфе открылся Дом-пансионат для пожилых людей и ветеранов ВОВ
В Башкирии без вести пропал 14-летний Данил Нафиков
В Башкирии оштрафовали назойливых коллекторов
Родители школьников из Башкирии жалуются на неудобное расписание
Стало известно состояние девушки, которая потеряла мать в ДТП с экс-мэром из Башкирии
Забойщик скота из Башкирии получил ножевое ранение на рабочем месте
Зампредседателя Конституционного суда Башкирии назначен Хайдар Валеев