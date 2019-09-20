Девочке из Башкирии, которую не пускают в садик из-за внешности, найдут жилье

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-20T12:16:46+03:00

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Совсем недавно «КП-Уфа» писала трогательную историю двухлетней Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района Башкирии. Девочка родилась с серьезными пороками развития – у нее сросшиеся пальцы на руках и ногах, деформированы кости лица и черепа. Из-за необычной внешности девочку отказываются принимать в детский сад, мол, дети будут ее пугаться. А еще девочка вместе с семьей живет в старом полуразрушенном доме без газа и отопления, при этом никакой пенсии по инвалидности мать девочки не получает.

На помощь маленькой Софье пришли волонтеры АНО «Радуга добра» - они уже приобрели в дом новую газовую плиту, купили продукты и одежду. Скоро добровольцы отремонтируют старую разрушенную баню и установят новый газовый водонагреватель. А самое главное – судьбой малышки заинтересовались власти Башкирии, и совсем скоро Софья переедет в новый дом.

- Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме, - сообщил Радий Хабиров в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU