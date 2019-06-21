«Это точно все нам?»: в Башкирии мужчина в одиночку воспитывает сына и вынужден перебиваться с хлеба на воду

В деревне Алатаны Стерлитамакского района Башкирии живет настоящий отец-герой. Виктор Власов в одиночку воспитывает 17-летнего сына Виктора почти с самого рождения. Его жены, матери ребенка, не стало почти сразу же после появления на свет сына. Младший Витя родился больным. У мальчика диагностировали целый ряд тяжелых заболеваний: ДЦП, эпилепсия, также поражен головной мозг. Но молодой отец не бросил своего сына, не отдал в интернат или психиатрическую школу, и долгие годы тянет на себе эту тяжелую ношу. Он сразу сказал, что сам будет заботиться о нем во что бы то ни стало.

«ЖИЛИ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ»

Витя никогда не учился в школе, в туалет ходит под себя и передвигается только на плече папы. У семьи совершенно нет денег, поскольку мужчина не может работать - ему приходится весь день сидеть дома, потому что оставлять сына одного нельзя. Есть только крошечное пособие.

Сейчас семье Власовых помогают волонтеры. Одна из них, активистка Регина, поделилась подробностями жизни семьи. По ее словам, в свои 17 лет Витя только начал учиться по программе первого класса. К ним домой приходит учитель и рассказывает подростку то же, что и первокласснику в школе. Недавно удалось выбить для подростка лекарства, и это принесли пользу – Витя стал более уравновешенным, потихоньку учится читать и писать. Добровольцы свозили его на бесплатную реабилитацию. После таблеток начал нормально спать, до этого по ночам он лежал и кричал, всюду раскидывал вещи.

Живут Власовы в полуразваленном старом деревенском доме. Жить здесь даже здоровому человеку тяжело, никаких удобств: ни туалета дома, ни водоснабжения, ни отопления зимой. Что уж говорить о содержании инвалида.

Совсем недавно Виктору стали выдавать сухпаек, положенный инвалидам. Туда входит небольшой набор продуктов – курица, колбаса, сыр, некоторые конфеты и печенье. За все время жизни Виктор никогда не получал даже положенные ему подгузники. Благодаря волонтерам недавно ему выдали сразу пять коробок.

Жить здесь даже здоровому человеку тяжело, никаких удобств: ни туалета дома, ни водоснабжения, ни отопления зимой.

- Им, конечно, очень стыдно получать помощь от простых людей. А куда деваться? – говорит волонтер Регина. – Бывали случаи, что они перебивались с хлеба на воду. Как-то мы им привезли набор продуктов, колбасу, консервы, хлеб, сыры, так отец своим глазам не поверил и чуть не заплакал. Несколько раз шепотом повторял «Это точно все нам, да? Это есть можно?».

Со слов Регины, отца-одиночку она никогда не видела выпившим. Сколько бы не приезжала без предупреждения, всегда адекватен, запаха нет, постоянно что-то во дворе или по дому делал. Он бы с удовольствием держал скотину, чтобы были свое мясо, молоко, яйца, но тут выбор – либо ты ухаживаешь за сыном, либо за животными.

«НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ МНОГО»

С документами, лекарствами и пособиями волонтеры Власовым помогли, сейчас пытаются получить землю, положенную инвалиду. Но это еще далеко не все, нерешенными остались еще две большие проблемы – нужно провести отопление и водоснабжение в их частном доме. На это помимо денег требуется еще и мужская сила.

- Мы были у них зимой, и понять не могу, как они там живут! Там дико холодно, замерзшие окна, они в свитерах, куртках и валенках дома ходят… - вспоминает Регина.

Администрация района и деревни делает вид, что не замечает этого ребенка – со слов Регины, как-то они приехали и привезли гимнастический мяч. Для каких целей – непонятно. У ребенка нет даже инвалидной коляски. Точнее есть, но она вся разваленная, колеса кривые, на ней обычно спит кот. Если в нее посадить Виктора, она развалится на части.

- Многие начали перечислять деньги. Даже 50 и 100 рублей имеет значение, с миру по ниточке. Кто-то предлагает рабочую силу, она нам тоже очень нужна, - говорит Регина.

Семье всегда нужна помощь продуктами, одеждой, финансами. Если вы хотите помочь, свяжитесь, пожалуйста, с куратором семьи Региной по телефону 8 (919) 616 60 26.