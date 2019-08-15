«Боюсь, она не выдержит»: история про бабушку, которая ела одуванчики, превратилась в войну волонтеров и внучки

Не утихают страсти вокруг 84-летней старушки из деревни Максимовки, которая 9 июля прославилась на весь Интернет тем, что сидела у дома и ела от голода одуванчики. Денег у нее не было, якобы, потому что пенсию отбирает внучка.

В тот же день ее дом был полон гостей – люди привозили еду, деньги, предлагали свою помощь. Так и сформировалась группа помощи бабе Тоне и ее сыну-инвалиду по слуху Андрею. С того дня их жизнь кардинально изменилась – теперь у них огромная семья, состоящая из неравнодушных молодых людей. Как ранее писала «Комсомолка», ребята сделали бабушке ремонт, поставили зубы, подстригли. С того дня они каждый день ухаживают за ней и кормят горячими обедами.

«ВЕРНИ БАБУШКЕ ДЕНЬГИ!»

Казалось бы, так должна была закончиться добрая история с бабушкой. Но нет. Сегодня эта благотворительность превратилась в настоящую войну между внучкой и волонтерами.

Все началось с того, что 9 августа помощники бабушки выложили в социальные сети шокирующее видео и подписали его «Внучка снова отобрала у бабушки пенсию» и обещали рассказать подписчиками всю правду о ней. Добродетели привели к Насте участкового, чтобы разобраться.

Девушка отвечает, что в тот день она получила 15 000 рублей за бабушку и 12 000 за дядю Андрея. В свое оправдание она говорит, что покупает на эти деньги сигареты для дяди и хлеб. Но волонтеры утверждают, что ни разу не видели ее с хлебом – всегда приходила с пустыми руками.

- Ты ему дала 100 рублей (Андрею – Прим.ред.)? – спрашивают девушки.

- Да, я, - отвечает девушка.

- Это ты с его пенсии 100 рублей дала?

- А сколько я ему должна была дать? – кричит девушка.

С этого дня волонтеры не дают Насте проходу – пишут сообщения, звонят, просят вернуть бабушке деньги, потому что они уверены, что лучше распорядятся ими сами и потратят на нужды пенсионерки.

Более того, в этот же день бабу Тоню стали показывать в «Инстаграме» не в самом лучшем свете: как она говорит о том, что ее семья – волонтеры, а Настя ей не нужна.

ПЕНСИЮ ЗАБИРАТЬ ОБЯЗАЛИ ОРГАНЫ ОПЕКИ

Оказалось, что все не так однозначно, как на первый взгляд, и «ужасная» внучка не такая уж и ужасная, ведь пенсию бабушки забирать ее обязали органы опеки. Об этом сообщила подруга Насти Полина. Сама девушка из-за обрушившейся на нее критики перестала выходить на связь с журналистами. У бабы Тони к тому же старческий маразм легкой степени – она забывает, когда в последний раз ела, начинает жаловаться на голод через несколько минут после приема пищи, и деньги, со слов девушки, точно нельзя отдавать пенсионерке в руки.

- Настя в нужные моменты покупает продукты, оплачивает счета. Но девушки-активистки решили, что бабушка сама должна получать деньги, - говорит Полина. – Вся Башкирия ополчилась на девочку, которая ушла из дома, лишь бы в нормальных условиях растить младшую сестру и сына, потому что в этом доме невозможно было жить, но она все равно приезжала, находила время, чтобы убраться, принести продукты и что-то приготовить. Сейчас она работает в две смены в магазине, чтобы хоть как-то прокормить себя, сына и сестру.

Полина говорит, что Насте объявлена натуральная травля, и она даже из дома не может выйти. Девушке в социальных сетях и по телефону постоянно приходят угрозы и оскорбления, а та даже не может ничего сказать в свое оправдание.

Напомним, история с бабушкой, которая ела одуванчики, прогремела на всю страну 9 июля. На пенсионерку, вышедшую из старого покосившегося дома и севшую прямо на землю, обратила внимание неравнодушная уфимка. Девушка заметила, что бабушка плачет, и спросила, в чем дело, а затем выложила фотографию в соцсети и рассказала всем грустную историю. На помощь бабушке собралась целая группа волонтеров, которые сделали дома ремонт, вылечили бабушке зубы и теперь каждый день за ней ухаживают.