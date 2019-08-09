В Уфе у бабушки, которая от голода ела одуванчики, отобрали пенсию

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-09T14:03:29+03:00

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У прославившейся на всю страну 84-летней бабы Тони из села Максимовка, что под Уфой, снова возникли проблемы. Сегодня, 9 августа, волонтеры, которые помогают бабушке и ее глухонемому сыну Андрею, выложили шокирующее видео и подписали его «Внучка снова отобрала у бабушки пенсию».

На видео видно, как внучка стоит с участковым, который оформляет какие-то бумаги. В этот момент волонтеры ей кричат – Где пенсия бабушки? Сколько у нее пенсия?

Девушка отвечает, что 15 000 у бабушки и 12 000 у Андрея. В свое оправдание она говорит, что покупает на эти деньги сигареты для дяди и хлеб. Но волонтеры утверждают, что ни разу не видели ее с хлебом – всегда приходила с пустыми руками.

- Ты ему дала 100 рублей (Андрею – Прим.ред.)? – спрашивают девушки.

- Да, я, - отвечает девушка.

- Это ты с его пенсии 100 рублей дала?

- А сколько я ему должна была дать? – кричит девушка.

К внучке бабы Тони пришли полицейские и волонтеры

Оказалось, что бабушка Тоня даже не знала, что сегодня день пенсии. Как происходит так, что пенсия приходит к ее внучке, неизвестно. В этом будут разбираться волонтеры.

Напомним, история с бабушкой, которая ела одуванчики, прогремела на всю страну 9 июля. Бедная женщина живет вместе с сыном-инвалидом. На пенсионерку обратила внимание уфимка, когда та вышла из своего покосившегося старого дома и села прямо на землю. Девушка заметила, что бабушка плачет, и спросила, в чем дело. Затем она выложила фотографию соцсети, чтобы помогать бабушке собралась целая группа неравнодушных – они сделали дома ремонт, полечили бабушке зубы и каждый день за ней ухаживают.

ИСТОЧНИК KP.RU