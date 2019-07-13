2019-07-13T10:16:27+03:00
Происшествия

В Уфе посетители клуба избили полицейского и скрылись с его пистолетом

Их ищут сотрудники правопорядка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе ищут неизвестных, напавших на полицейского и забравших его табельное оружие.

Инцидент случился в 4 часа утра в одном из городских баров. Изначально конфликт вспыхнул между посетителями клуба, но когда подъехал экипаж полиции, досталось и правоохранителям.

Несколько человек избили полицейского, отобрали его табельное оружие и скрылись на своем авто. Машину позже удалось отыскать, но парней в ней не было. Нападавших ищут по всему городу.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что на место ЧП выезжал министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев, а также руководство региональных МВД и Следкома. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Пострадавший патрульный находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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