«Мне не разрешают видеться с мужем»: жена Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе, рассказала, что сейчас происходит с ее мужем

Прошел уже почти месяц с момента самого громкого скандала в рядах башкирской полиции, но страсти вокруг истории с групповым изнасилованием трех начальников своей молодой коллеги по-прежнему не утихают. Пока идет следствие, вся троица находится в следственном изоляторе. Однако адвокаты заявляют, что сидеть им там осталось недолго – ведь у каждого из экс-офицеров есть неопровержимое алиби, подтверждающее их непричастность к преступлению.

Корреспондентам «КП-Уфа» удалось поговорить с женой одного из обвиняемых, 34-летнего начальника миграционной службы Павла Яромчука. Напомним, что наш первый разговор состоялся еще до избрания меры пресечения экс-полицейским: тогда Василя Сиразова рассказала, что не верит в виновность своего мужа, и на то есть веские причины.

ДЕТИ ПЛАЧУТ И СКУЧАЮТ, НО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ПАПА

- Мой муж приехал домой примерно в 23.45 и сразу лег спать, - поделилась тогда женщина. – Он был абсолютно спокойным, трезвым, не выглядел взволнованным. А утром спокойно позавтракал и отправился на работу.

Даже когда в СМИ появились сообщения, что между изнасилованной дознавательницей и Павлом Яромчуком были внеуставные отношения, а позже судмедэкспертиза обнаружила биологические следы «миграционщика», Василя продолжала утверждать, что верит своему мужу и в его непричастность.

Спустя три недели мы снова позвонили Василе с вопросом: как продвигается следствие, и удается ли ей видеться с мужем?

- К сожалению, свидания нам не разрешены, - вздыхает Василя. Все наше общение происходит только через адвокатов. Но мне разрешено передавать ему посылки – только все самое необходимое. Муж сейчас находится в одиночной камере, насколько мне известно, его там не обижают и не притесняют.

Женщина признается, что очень тяжело переживает всю эту ситуацию, но старается держать ради двух маленьких детей. Они до сих пор не знают, где их отец, но очень по нему скучают. Что касается слухов, что и у Яромчука есть железное алиби – в тот вечер, около 24.00 тот заезжал в «Макдональдс» и даже расплачивался там картой, Василя попросила обсуждать этот момент с адвокатами.

- Я верю, что мой муж скоро выйдет на свободу, что следствие и адвокаты все расставят по своим местам, - подытожила женщина.

КАША, КАК ДЛЯ ВСЕХ, КАМЕРЫ 4 НА 6, НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ И ЛИТЕРАТУРА

Тем временем общественная наблюдательная комиссия проверила, как живут экс-полицейские.

Бывших стражей порядка в целях безопасности поместили в одиночные камеры. Так уж решила администрация учреждения.

Что касается мест размещения, то тюрьма такая же мрачная, как и большинство других. Теперь уже бывшие офицеры полиции живут здесь в грубых кирпичных казармах. Площадь камер режимного корпуса стандартная – 4 на 6 метров. В помещении тепло, температурный режим соблюдается, в камере не бывает холоднее +18 градусов.

Со слов арестованных, полотенца для рук, лица и ног, а также постельное белье выдают сухими и чистыми. Белье меняют каждую неделю, после того, как арестованные примут душ. Водные процедуры – только раз в неделю.

В их камеры приносят литературу и настольные игры, чтобы не скучали. Экс-полицейские, как и все другие заключенные, едят ту же кашу и щи. Порции, с их слов, большие, после приема пищи чувствуют себя сытыми. Даже дополнительный кипяток для приготовления чая выдается – стоит только попросить.

Подозреваемых в насилии здесь никто не обижает – еще ни один из них не пожаловался на комиссию. Никаких унижений со стороны сотрудников не допускается. В таких условиях бывшие офицеры проведут два месяца или даже больше.

Напомним, что 23-летняя дознавательница, дочь главы ОМОН, обвинила троих уже бывших полицейских в изнасиловании. Девушка распивала с ними горячительные напитки в кабинете Павла Яромчука. С ее слов, в какой-то момент мужчины стали приставать к коллеге, сорвали с нее одежду и надругались. Пострадавшая вышла из отдела только утром и сразу написала заявление в полицию. Следствие длится до сих пор.

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