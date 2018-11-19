2018-11-19T17:43:29+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись две легковушки, погибли шесть человек

Один из автомобилей ехал на летней резине
Рустем АХУНОВЭльвина АПАРИНА
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В Башкирии на трассе столкнулись «Калина» и «Богдан»В Башкирии на трассе столкнулись «Калина» и «Богдан»
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Сегодня, 19 ноября, днем в Башкирии столкнулись «Лада Калина» и «Богдан-2111», погибли шесть человек.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла на 73 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. Вскоре ситуацию прокомментировали в ГИБДД Башкирии.

- По предварительным данным, водитель «Калины» не оборудовал автомобиль зимней резиной. В его салоне находились двое человек. В «Богдане» ехали четыре человека, - сообщил в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что авария произошла примерно в 16:40 по уфимскому времени. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все подробности происшествия и выясняют степень вины каждого из участников. По предварительной информации, один из водителей ехал на летней резине.

По предварительным данным, авария унесла жизни Султангареева Р.М. 1965-го года рождения, Аглямовой С.Б. 1964-го года рождения, Аглямовой С.А. 1977-го года и 19-летней Аглямовой А.Ф. Личности людей из «Калины» пока неизвестны.

На фото одна из погибших 41-летняя Светлана

На фото одна из погибших 41-летняя Светлана

В МЧС по Башкирии рассказали, что с родственниками погибших работают три психолога.

В аварии погибли шесть человек

В аварии погибли шесть человек

Вполне вероятно, что жуткая авария произошла из-за резкого ухудшения погодных условий в Башкирии. Напомним, что с прошлой субботы на регион обрушился снег с дождем, который превратил дороги республики в настоящий каток. Передвигаться по улицам сложно даже пешком.

В связи этим условиями на выходных врио главы Башкирии Радий Хабиров приостановил движение пассажирских автобусов на межмуниципальных дорогах в ночное время суток. Помимо этого руководитель Башкирии раскритиковал региональную метеослужбу за отсутсвтие предупреждения об опасных погодных явлений.

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