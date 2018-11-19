2018-11-19T14:24:40+03:00
Авто

«День жестянщика»: из-за ледяного дождя пробки сковали улицы Уфы, а на трассах произошло около сотни аварий

В травмпунктах собирались очереди
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую субботу, 17 ноября, на Уфу и Башкирию обрушился ледяной дождь. Дороги и трассы покрылись тонкой коркой льда, на территории республики произошло около сотни аварий, в которых погибли восемь человек, еще 21 человек пострадал.

Ранним утром местное МЧС предупредило жителей о неприятных сюрпризах. Но некоторых ситуация, все же, застала врасплох. Кому-то по работу, кому-то по другой необходимости пришлось сесть за руль. Скорость движения на трассах упала до 40 км/ч, с каждым часом ситуация ухудшалась.

Не помогала даже зимняя резина, легковушки легко теряли управления и скользили по дороге. Десятки машин оказались в кювете, на помощь тут же приходили другие водители, которые помогали вытаскивать автомобили из ледовых ловушек.

На территории Башкирии произошло более ста аварий

На территории Башкирии произошло более ста аварий

ЗАПРЕТЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ

Для пассажиров больших автобусов и дальнобойщиков ситуация была не лучше.

Оценив дорожную обстановку, врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил ввести ограничения движения автобусов на трассах. В 18:30 трассы М-5 Самара-Уфа-Челябинск, М-7 Уфа-Казань-Москва и автодорогу Уфа-Оренбург закрыли для автобусов и маршрутных такси. Вновь открыли трассы ближе к полуночи, когда ледовая корка практически растаяла.

В городе ситуация была, конечно, получше, но все же весь день оставалась тяжелой.

Чистить столичные дороги от наледи и посыпать их реагентами выехали более 83 единиц техники. В мэрии сообщили, что коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы, на дежурство заступила дополнительная смена. Кто-то чистил автодороги, а кто-то работал во дворах.

В ГОРОДЕ - ПРОБКИ

В выходной день в городе наблюдались восьмибалльные пробки – все ехали очень медленно, основные улицы были загружены. Буквально на каждой улице стояли машины. Мелкие аварии буквально сковали движение. Некоторым пришлось провести свой долгожданный выходной в полку ГИБДД, оформляя ДТП.

Были среди автомобилистов и те, кто до последнего не переобул своего железного коня и спешил на шиномонтажку. Очереди были огромные – видимо, все ждали «дня жестянщика».

Тяжело было и пешеходам. Люди шли, держась за рекламные щиты, заборы и даже бордюры. Многие заработали переломы и ушибы, травмпункты были переполнены, в очередях пришлось посидеть несколько часов.

Всю ночь на улицах работали коммунальщики Фото: Иван МАКЕЕВ

Всю ночь на улицах работали коммунальщикиФото: Иван МАКЕЕВ

Взвинтили цены и таксисты. Многие водители, опасаясь плохой погоды, не вышли на линию, машин не хватало. Популярные сервисы подняли стоимость поездок почти в три раза. Если в обычный день из центра в Черниковку можно уехать за 250 рублей в среднем, то в субботу – минимум за 600.

СИНОПТИКИ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

В понедельник во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики отчитал руководство Башгидрометцентра. Радий Хабиров был возмущен тем, что ему пришлось ночью поручить ограничить движение автобусов на трассах. Всем этим должны были заняться синоптики, а именно – предупредить соответствующие экстренные службы об ухудшении погодных условий.

- Почему мне ночью пришлось с этим разбираться и ограничивать движение? Если бы мы решение не приняли, у нас бы автобусы кувыркались! – заявил Радий Хабиров и потребовал, чтобы такая ситуация больше не повторялась.

МОЖЕТ ЛИ ПОВТОРИТЬСЯ СИТУАЦИЯ?

Ледяной дождь – явление очень редкое. Такое бывает, когда моросит дождь в минусовую температуру. В последний раз он также внезапно обрушился на республику в ноябре 2016 года.

К счастью, в ближайшие дни осадков в виде дождей не ожидается, следовательно, тяжелой ситуации тоже. Уже со среды начнутся обильные снегопады, а температура воздуха составит -3,-5 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.

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