«День жестянщика»: из-за ледяного дождя пробки сковали улицы Уфы, а на трассах произошло около сотни аварий

В минувшую субботу, 17 ноября, на Уфу и Башкирию обрушился ледяной дождь. Дороги и трассы покрылись тонкой коркой льда, на территории республики произошло около сотни аварий, в которых погибли восемь человек, еще 21 человек пострадал.

Ранним утром местное МЧС предупредило жителей о неприятных сюрпризах. Но некоторых ситуация, все же, застала врасплох. Кому-то по работу, кому-то по другой необходимости пришлось сесть за руль. Скорость движения на трассах упала до 40 км/ч, с каждым часом ситуация ухудшалась.

Не помогала даже зимняя резина, легковушки легко теряли управления и скользили по дороге. Десятки машин оказались в кювете, на помощь тут же приходили другие водители, которые помогали вытаскивать автомобили из ледовых ловушек.

На территории Башкирии произошло более ста аварий

ЗАПРЕТЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ

Для пассажиров больших автобусов и дальнобойщиков ситуация была не лучше.

Оценив дорожную обстановку, врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил ввести ограничения движения автобусов на трассах. В 18:30 трассы М-5 Самара-Уфа-Челябинск, М-7 Уфа-Казань-Москва и автодорогу Уфа-Оренбург закрыли для автобусов и маршрутных такси. Вновь открыли трассы ближе к полуночи, когда ледовая корка практически растаяла.

В городе ситуация была, конечно, получше, но все же весь день оставалась тяжелой.

Чистить столичные дороги от наледи и посыпать их реагентами выехали более 83 единиц техники. В мэрии сообщили, что коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы, на дежурство заступила дополнительная смена. Кто-то чистил автодороги, а кто-то работал во дворах.

В ГОРОДЕ - ПРОБКИ

В выходной день в городе наблюдались восьмибалльные пробки – все ехали очень медленно, основные улицы были загружены. Буквально на каждой улице стояли машины. Мелкие аварии буквально сковали движение. Некоторым пришлось провести свой долгожданный выходной в полку ГИБДД, оформляя ДТП.

Были среди автомобилистов и те, кто до последнего не переобул своего железного коня и спешил на шиномонтажку. Очереди были огромные – видимо, все ждали «дня жестянщика».

Тяжело было и пешеходам. Люди шли, держась за рекламные щиты, заборы и даже бордюры. Многие заработали переломы и ушибы, травмпункты были переполнены, в очередях пришлось посидеть несколько часов.

Всю ночь на улицах работали коммунальщикиФото: Иван МАКЕЕВ

Взвинтили цены и таксисты. Многие водители, опасаясь плохой погоды, не вышли на линию, машин не хватало. Популярные сервисы подняли стоимость поездок почти в три раза. Если в обычный день из центра в Черниковку можно уехать за 250 рублей в среднем, то в субботу – минимум за 600.

СИНОПТИКИ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

В понедельник во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики отчитал руководство Башгидрометцентра. Радий Хабиров был возмущен тем, что ему пришлось ночью поручить ограничить движение автобусов на трассах. Всем этим должны были заняться синоптики, а именно – предупредить соответствующие экстренные службы об ухудшении погодных условий.

- Почему мне ночью пришлось с этим разбираться и ограничивать движение? Если бы мы решение не приняли, у нас бы автобусы кувыркались! – заявил Радий Хабиров и потребовал, чтобы такая ситуация больше не повторялась.

МОЖЕТ ЛИ ПОВТОРИТЬСЯ СИТУАЦИЯ?

Ледяной дождь – явление очень редкое. Такое бывает, когда моросит дождь в минусовую температуру. В последний раз он также внезапно обрушился на республику в ноябре 2016 года.

К счастью, в ближайшие дни осадков в виде дождей не ожидается, следовательно, тяжелой ситуации тоже. Уже со среды начнутся обильные снегопады, а температура воздуха составит -3,-5 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.