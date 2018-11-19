Радий Хабиров возмутился работой Башгидромета

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-19T09:18:37+03:00

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Сегодня, 19 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, врио главы республики в резкой форме отчитал руководство Башгидрометцентра. Причиной критики руководителя региона стало отсутствие штормового предупреждения в минувшую субботу, 17 ноября. По его словам, синоптики должны были предупредить соответствующие экстренные службы об ухудшении погодных условий. В данном случае, речь шла о ледяном дожде, накрывшем Башкирию.

- Почему мне ночью пришлось с этим разбираться и ограничивать движение? Если бы мы решение не приняли, у нас бы автобусы кувыркались! – заявил Радий Хабиров.

Врио главы региона потребовал разобраться с этой ситуацией и впредь не допускать подобного.