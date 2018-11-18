Из-за ледового катка на трассах в Башкирии отменили междугородние автобусы

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-18T08:35:56+03:00

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В связи с ухудшением погодных условий в республике ввели ограничения движения автобусов. Соответствующее поручение дал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Так, вчера, 17 ноября, в 21:30 перекрыли трассу М-7, М-5, а также автодорогу Уфа-Оренбург для автобусов и маршрутных такси. Трассы открыли в полночь 18 ноября.

Это нужно было для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на дорогах.

Чистить трассы от наледи выехали более 83 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и трактора. Все они работали в усиленном режиме.

В МЧС предупреждают автомобилистоввоздержаться от дальних поездок, а также не размещать автомобили вблизи деревьев, опор ЛЭП и слабо укрепленных конструкций.