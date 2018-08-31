Глава Башкирии наградил экипаж загоревшегося в воздухе Ту-204

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-31T10:38:13+03:00

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов удостоил экипаж загоревшегося 22 августа в небе над Уфой самолета Ту-204 республиканскими наградами.

В пресс-службе главы республики рассказали, что Орден Салавата Юлаева получили командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида.

Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев получили Почетные грамоты республики Башкортостан.

Глава республики отметил высокий профессионализм летного экипажа рейса Уфа-Сочи, благодаря которому удалось избежать паники на судне и пострадавших или жертв.

Напомним, что вечером 22 августа, сразу после взлета из уфимского аэропорта, у «тушки» загорелся один двигателей. Экипаж рейса принял экстренное решение развернуть самолет и посадить его в Уфе. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/665339" frameborder="0"></iframe> Видео посадки самолета с горящим двигателем.

— На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, - сообщала тогда транспортная прокуратура. - Было принято решение садиться в экстренном порядке. Пилоты уведомили аэропорт и благополучно сели. Никто из пассажиров не пострадал, жалоб нет. Всем было предоставлены питание и напитки. У компании «Ред Вингс» было резервное судно в аэропорту, самолет прилетел из Москвы и доставил пассажиров в Сочи.

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