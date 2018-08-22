«Вместо эвакуации — корвалол»: пассажирка рассказала о панике внутри загоревшегося самолета в Уфе

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-22T13:36:32+03:00

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Сегодня утром, 22 августа, в уфимском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Ту-204, принадлежавший аэрокомпании «Ред Вингс». Воздушное судно выполняло рейс 808 «Уфа-Сочи», когда в 5:06 на взлете у него загорелся левый двигатель. В этом момент на борту самолета находились 202 пассажира, в том числе 41 ребенок. Благодаря слаженной команде членов экипажа и экстренных служб, самолет удалось удачно посадить. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В пресс-службе аэропорта и МЧС заявили, что посадка и эвакуация пассажиров прошла гладко и без паники. Однако некоторые пассажиры воздушного судна заявили, что многие волновались и паниковали, ведь им никто ничего не объяснял. Проводники и стюардессы молчали и не комментировали ситуацию.

«БОЖЕ, ЧЕГО ЭТО ТАКОЕ?»

Как рассказала уфимка Татьяна Пономарева в беседе с "Комсомольской правдой - Уфа", после эвакуации им пришлось долго ждать представителей авиакомпании, чтобы получить объяснения. Вместо этого их отпаивали корвалолом.

- Мы с сестрой копили деньги на отпуск несколько месяцев, - рассказывает Татьяна. - Я пенсионерка, получаю всего 12 тысяч, но очень давно мечтала побывать в Сочи. И вот мы сели, пристегнулись. Я еще шутила - в хвосте сидим, не отвалится хвост-то? Нам сказали: "Пристегните ремни, мы взлетаем", а через несколько минут с крыши вдруг закапала вода. А потом как загромыхало! Парень в окно посмотрел и как закричит: "Пожар, мы горим!"

Женщина возмущается, что со стороны проводников не последовало никакой реакции. Татьяна признается, что ей было очень страшно, когда самолет стало мотать из стороны в сторону. Они с сестрой сидели в хвосте самолета и видели огонь в окно. В салоне тем временем началась настоящая паника: все кричали, молились. Маленькие дети громко плакали, но никто из проводников так и не вышел, чтобы успокоить волнующихся пассажиров. Наконец, по громкой связи объявили: "Из-за технических неполадок загорелся двигатель. Готовьтесь к самостоятельной эвакуации".

- Мы всей толпой подбежали к запасной двери, а она закрытая! Какой-то мужчина с трудом ее вышиб, и все начали скатываться по трапу, - с ужасом вспоминает пожилая женщина. - Я так во время родов не кричала, как во время скатывания. Очень страшно было. Говорят, одна пенсионерка вообще ногу сломала во время падения. Хорошо, хоть давки не было. А потом всех в автобусы затолкали и повезли. Я еще смотрю - самолет-то весь в пене, и пожарные по колено в пене бегают.

«НИКУДА НЕ ПОЛЕЧУ»

Женщина рассказала, что отказалась от дальнейшего полета на другом самолете. Просто не захотела больше испытывать судьбу. Сначала пассажиры долго не могли дождаться представителей авиакомпании. Вместо этого какая-то женщина в белом халате бегала и раздавала стаканчики с корвалолом, давление мерила. Потом пришел мужчина и начал спрашивать, кто готов продолжить полет.

- Никаких психологов, никаких медиков, никого не было, - возмущается Татьяна. - Пришел якобы представитель авиакомпании, не представился, ничего. Спрашивает - полетите? Да какой там, мне 65 лет, я такой ужас пережила, да и сестра в истерике билась. В общем, отказались мы.

Теперь женщина недоумевает, что же будет с оплаченным долгожданным отпуском. На все вопросы туроператор советует подавать претензию на авиакомпанию, иначе деньги за проживание могут не вернуть. По словам Татьяны, многие пассажиры злополучного самолета теперь переживают, что не смогут вернуть деньги ни за билеты, ни за испорченный отдых.

Но все-таки отдельное спасибо уфимка все же хотела бы передать командиру судна:

- Господь нас спас. Всем здоровья и живите дружно. Мы так сроднились, кто летел. Отдельное спасибо командиру судна, - пожелала Татьяна Пономарева напоследок.