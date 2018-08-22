В Уфе приземлился Ту-204 с загоревшимся двигателем: все подробности
Сегодня, 22 августа, рано утром в международном аэропорту «Уфа» совершил экстренную посадку самолет Ту-204, принадлежавший аэрокомпании «Ред Вингс». Воздушное судно выполняло рейс 808 «Уфа-Сочи», когда в 5:06 на взлете у него загорелся левый двигатель. В этом момент на борту самолета находились 202 пассажира, в том числе 41 ребенок (шестеро малолетних).
Огонь в левом двигателе заметили буквально сразу же после взлета. Обеспокоенные пассажиры принялись снимать происходящее на видео. Командир авиалайнера принял решение вернуться в Уфу и посадить самолет в режиме ЧС.
На место происшествия немедленно стянулись все экстренные службы. К счастью, самолет удалось удачно посадить, и всех пассажиров в течение семи минут эвакуировали с помощью надувных трапов. Внизу уже их ждали психологи и сотрудники авиакомпании. К счастью, жертв удалось избежать.
— Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки воздушного судна, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
СТРАШНОГО УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
— На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, было принято решение садиться. Пилоты уведомили аэропорт и аварийно сели. Пассажиры спускались по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал, жалоб нет. Сейчас с ними работают психологи. У компании «Ред Вингс» есть резервное судно в аэропорту, рейс запланирован на 10.55 (8.55 мск). Но некоторые пассажиры отказались продолжать полет, — прокомментировали инцидент в Приволжской транспортной прокуратуре.
Как сообщили сами пассажиры, находящиеся внутри самолета, хотя все испугались, но смогли сохранить самообладание и не поддаться панике.
- Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально, - рассказал очевидец Денис. - Ну, пол самолета отказались дальше лететь, кто-то, наверное, даже вообще летать теперь не сможет. Страшно, конечно, было.
Денису повезло вдвойне. Вместе с ним летела его маленькая дочь София, но девочка даже не успела понять, что произошло, и не испугалась.
Пассажир Денис с дочерью Софией
- Загорелся двигатель на высоте, - рассказывает еще один пассажир загоревшегося судна Дмитрий Антонов. – Только взлетели, и тут такое. Слава богу, все живы-здоровы. Так что со вторым днем рождением всех!
КОМАНДИР ЭКИПАЖА ЛИЧНО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ
Свой комментарий по поводу случившегося дал и командир воздушного судна, который совершил экстренную посадку. Свое видеообращение Евгений Мальков опубликовал в социальных сетях.
- Попрошу не делать поспешных видео в связи с произошедшей ситуацией и не проводить расследований, не зная ситуации в целом, потому что сейчас в интернете начнет работать так называемый «диванный авиационный комитет», который, не дожидаясь официального расследования, назовет причину случившегося и всем будет ее навязывать. Точную причину установит межгосударственный авиационный комитет по итогам тщательного расследования, и эта информация будет доступна для всех как в интернете, так и на других ресурсов. Сейчас можно только сказать, что все службы, включая бортпроводников, пилотов, наземные службы, пожарных и спасателей отработали очень четко и слаженно. Нет пострадавших, это самое главное.
Командир экипажа рассказал о пожаре на борту ТУ-204 в Уфе.
В 11:21 самолет с пассажирами вылетел в Сочи. Согласно данным портала FlightRadar24, рейс WZ808 обслуживает запасной Ту-204-100 с регистрационным номером RA-64017. Самолет прилетел в Уфу из Москвы.
- Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в международном аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет. На данный момент пассажиры ожидают вылета в Сочи на резервном ВС авиакомпании, который уже прибыл в Уфу. Авиакомпания Red Wings отмечает профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Хорьговского. По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Red Wings».
Полет Ту-204