В Уфе приземлился Ту-204 с загоревшимся двигателем: все подробности

СЕГОДНЯ 09:46 2018-08-22T10:16:37+03:00

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Сегодня, 22 августа, рано утром в международном аэропорту «Уфа» совершил экстренную посадку самолет Ту-204, принадлежавший аэрокомпании «Ред Вингс». Воздушное судно выполняло рейс 808 «Уфа-Сочи», когда в 5:06 на взлете у него загорелся левый двигатель. В этом момент на борту самолета находились 202 пассажира, в том числе 41 ребенок (шестеро малолетних).

Огонь в левом двигателе заметили буквально сразу же после взлета. Обеспокоенные пассажиры принялись снимать происходящее на видео. Командир авиалайнера принял решение вернуться в Уфу и посадить самолет в режиме ЧС.

На место происшествия немедленно стянулись все экстренные службы. К счастью, самолет удалось удачно посадить, и всех пассажиров в течение семи минут эвакуировали с помощью надувных трапов. Внизу уже их ждали психологи и сотрудники авиакомпании. К счастью, жертв удалось избежать.

— Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки воздушного судна, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

СТРАШНОГО УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

— На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, было принято решение садиться. Пилоты уведомили аэропорт и аварийно сели. Пассажиры спускались по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал, жалоб нет. Сейчас с ними работают психологи. У компании «Ред Вингс» есть резервное судно в аэропорту, рейс запланирован на 10.55 (8.55 мск). Но некоторые пассажиры отказались продолжать полет, — прокомментировали инцидент в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как сообщили сами пассажиры, находящиеся внутри самолета, хотя все испугались, но смогли сохранить самообладание и не поддаться панике.

- Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально, - рассказал очевидец Денис. - Ну, пол самолета отказались дальше лететь, кто-то, наверное, даже вообще летать теперь не сможет. Страшно, конечно, было.

Денису повезло вдвойне. Вместе с ним летела его маленькая дочь София, но девочка даже не успела понять, что произошло, и не испугалась.

Пассажир Денис с дочерью Софией

- Загорелся двигатель на высоте, - рассказывает еще один пассажир загоревшегося судна Дмитрий Антонов. – Только взлетели, и тут такое. Слава богу, все живы-здоровы. Так что со вторым днем рождением всех!

dmitriy_antonov_17 Пассажир Дмитрий Антонов

КОМАНДИР ЭКИПАЖА ЛИЧНО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ

Свой комментарий по поводу случившегося дал и командир воздушного судна, который совершил экстренную посадку. Свое видеообращение Евгений Мальков опубликовал в социальных сетях.

- Попрошу не делать поспешных видео в связи с произошедшей ситуацией и не проводить расследований, не зная ситуации в целом, потому что сейчас в интернете начнет работать так называемый «диванный авиационный комитет», который, не дожидаясь официального расследования, назовет причину случившегося и всем будет ее навязывать. Точную причину установит межгосударственный авиационный комитет по итогам тщательного расследования, и эта информация будет доступна для всех как в интернете, так и на других ресурсов. Сейчас можно только сказать, что все службы, включая бортпроводников, пилотов, наземные службы, пожарных и спасателей отработали очень четко и слаженно. Нет пострадавших, это самое главное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/665331" frameborder="0"></iframe> Командир экипажа рассказал о пожаре на борту ТУ-204 в Уфе.

В 11:21 самолет с пассажирами вылетел в Сочи. Согласно данным портала FlightRadar24, рейс WZ808 обслуживает запасной Ту-204-100 с регистрационным номером RA-64017. Самолет прилетел в Уфу из Москвы.

- Экипаж произвел все необходимые по регламенту действия и немедленно запросил посадку в международном аэропорту Уфы, где его ждали пожарные расчеты и аварийные службы аэропорта. После посадки были применены аварийные методы эвакуации. Все пассажиры, находящиеся на борту самолета, а также 7 членов экипажа покинули самолет. Пострадавших нет. На данный момент пассажиры ожидают вылета в Сочи на резервном ВС авиакомпании, который уже прибыл в Уфу. Авиакомпания Red Wings отмечает профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Хорьговского. По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Red Wings».