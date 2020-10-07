«Стала успокаивать, но он плакал все громче»: молодая мама из Башкирии рассказала, как убивала сына, спрятанного в навоз

За судьбой малыша следила вся республика

Стали известны подробности громкой истории, которая произошла в конце августа 2019 года в Дюртюлях. Здесь 29-летняя мать Юлия Х. задушила, а потом закопала ребенка в навозе. После совершения преступления женщина заявила о том, что ночью из кроватки пропал ее сын. Поиски шли почти двое суток, и малыш был найден мертвым в огороде матери. Женщина сама призналась в убийстве и показала, где лежит ее сын. Недавно Хабировой вынесли приговор – женщина получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком один год.

«КП – Уфа» стали известны подробности этого жесткого убийства. В суде горе-мать признала свою вину, но сказала, что вовсе не помнит обстоятельств убийства. В тот злополучный день она около 16 часов забрала детей с садика – сына Тимура и старшую дочь. Ничто не предвещало беды, когда в 23 часа Хабирова уложила ребенка спать в детскую кроватку, и легла спать сама.

- Ночью она проснулась от громкого плача Тимура. Она стала его успокаивать, дала бутылочку с кефиром. Однако он плакал все громче. Затем помнит, что руки наткнулись на веревку на шее ребенка. Момент удушения не помнит. Она взяла ребенка на руки и вышла с ним во двор. Как копала яму, положила туда ребенка и, как оказалась дома, она не помнит. Дома увидела, что Тимура нет, не могла понять, что произошло, взяла телефон, вышла во двор и позвонила в полицию, заявив, что у нее пропал ребенок. Ночью к ним никто не приходил, посторонних лиц она не видела, - рассказали в суде.

В момент, когда она звонила в полицию, она находилась в сильном возбужденном состоянии, она плакала, голос ее дрожал. Она сообщила, что ее сын пропал, а на улице его она не нашла.

К слову, соседи охарактеризовали семью как благополучную – отношения между ними были хорошие, приятельские, они часто общались. Со слов женщины, осужденная любила своих детей, они были накормлены, выглядели опрятно и чисто. Сама же Хабирова подрабатывала швеей дома.

Напомним, что за судьбой пропавшего малыша следила вся Башкирия. Сотни человек его искали в селе Исмайлово, была маленькая надежда, что его получится отыскать живым.