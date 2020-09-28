В Башкирии суд вынесет приговор экс-кассирше банка, присвоившей 25 млн рублей

Для ее супруга Марата гособвинитель запросил еще больший срок – семь лет лишения свободы в колонии общего режима

Сегодня, 28 сентября, в городском суде города Салават огласят приговор знаменитой на всю страну кассирше Луизе Харуллиной, похитившей из кассы 25 млн рублей. Прокурор запросил для нее 6 лет лишения свободы с ограничением на один год. Об этом ранее «КП-Уфа» сообщали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Для ее супруга Марата гособвинитель запросил еще больший срок – семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее судья салаватского городского суда взял перерыв до 14:00 по уфимскому времени 28 сентября. На предыдущем заседании, которое прошло 23 сентября, стороны защиты и обвинения провели прения сторон, а сами обвиняемые в присвоении и растрате в особо крупном размере выступили с последним словом.

Что касается последнего слова, Луиза Хайруллина заявила, что что раскаивается в содеянном, а также попросила назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В качестве агрумента в пользу такого решения, она подчеркнула, у нее на иждивении находятся двое малолетних дочерей. Ранее она не имела проблем с законом, а по месту жительства и работы у нее положительные характеристики.

Марат Хайруллин также попросил не отправлять его в колонию и пообещал вернуть деньги банку.

Напомним, история простой кассирши банка из башкирского города Салават прогремела на всю страну в конце весны прошлого года. Тогда Луиза Хайруллина вместе с супругом и двумя дочерьми бесследно пропали, а в кассе банка, где работала женщина, не досчитались 25 млн рублей. Вскоре всю семью обнаружили на съемной квартире в Казани. Родителей задержали и доставили в Башкирию, а девочек передали отцу Луизы.