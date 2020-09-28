Коронавирус в Башкирии на 28 сентября 2020 года: новые жертвы COVID-19 и пожилая пациентка на полу инфекционного госпиталя

В Башкирии растет ежесуточный прирост больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП – Уфа» следит за развитием ситуации с коронавирусом на территории Башкирии. Ситуация с COVID-19 в регионе становится напряженной. Так, по последним данным Минздрава республики, по состоянию на утро 28 сентября 2020 года в регионе подтверждено 8669 случаев коронавируса (+39 за сутки). За все время по выздоровлению было выписано 8078 человек, только двое из них были сняты с учета за последние 24 часа. Активными носителями инфекции остаются 552 жителя Башкирии, 55 из них лечатся в стационарах, а 497 находятся на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме.

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НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА – ЧТО О НИХ ИЗВЕСТНО

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 39 человек. Скончались двое жителей Уфы – оба пожилые. Первый – мужчина 75 лет. Он страдал сопутствующими заболеваниями – ожирением первой степени, гипертонической болезнью и хронической ишемической болезнью сердца.

COVID-19 также стал причиной смерти для 67-летней женщины. У нее в анамнезе значатся крайняя степень ожирения с альвеолярной гиповентиляцией [неспособность дышать глубоко и быстро, ведет к понижению кислорода и повышению углекислого газа в крови] и сахарный диабет.

За один только сентябрь в Башкирии от коронавирусной инфекции умерло 10 человек – практически четверть от всех смертельных случаев с начала пандемии.

В ПАЛАТЕ ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ В УФЕ НА ПОЛУ ЛЕЖАЛА ПОЖИЛАЯ ПАЦИЕНТКА

Главная новость прошедших выходных, о которой нельзя не упомянуть в контексте коронавируса – случай в инфекционном госпитале на базе 18-й больницы в Уфе. На полу запертой палаты для больных с подозрением на COVID-19 несколько часов пролежала пожилая женщина. Она упала с кровати и не могла встать. Инцидент приобрел широкий общественный резонанс благодаря ролику, который засняла пациентка в той же палате. Она скинула видео сыну, а тот обнародовал его в социальных сетях. После случившегося в медучреждении было проведено служебное расследование. Главврач отрапортовал, что с персоналом проведен дополнительный инструктаж, а состояние пациентов «стабильное». Впрочем, родственники одной из больных убеждены, что все не так гладко.