«Бабушку подняли, когда медики увидели видео в соцсетях»: новые подробности инцидента в уфимской больнице

фото: скриншот видео

Инцидент с пожилой женщиной, лежавшей на полу в запертой палате уфимской больницы №18, обрастает новыми подробностями. Как рассказал сын пациентки, которая записала видео, вызвавшее общественный резонанс, медики отреагировали на упавшую с кровати больную только после того, как увидели ролик с ней в социальных сетях.

– Поймите, бабушку подняли, когда медики увидели видео в соцсетях, – сказал Урал Ахмеров в своем видеообращении. – Теперь уже у больницы не получится избежать ответственности за свою халатность. За это время мы получили огромное количество сообщений, где люди говорят о том, что лежали там же, или лежал кто-то близкий – и происходило то же самое.

Ахмеров также пояснил, почему его мать, вместо того чтобы помочь упавшей женщине, стала снимать ее на видео. Как оказалось, она физически не могла ничего сделать – тогда у нее было «полное бессилие», высокая температура, женщина с трудом держала телефон в руках. Сейчас, по словам сына, она чувствует себя лучше, хотя разговаривает с трудом. Ей поставили капельницу, подали кислород, а медперсонал «разговаривает очень аккуратно».

Напомним, об истории стало известно вечером 26 сентября. Видео с лежавшей и стонавшей на полу бабушкой появилось в социальных сетях. Утром 27 сентября инфоповод подхватили в СМИ. В Минздраве Башкирии представили свою версию произошедшего.