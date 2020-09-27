Минздрав прокомментировал ситуацию с пожилой женщиной, лежавшей на полу в уфимском больнице

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Минздрав Башкирии дал подробное разъяснение по поводу ситуации в 18-й уфимской больнице, где на полу в палате пожилая женщина пролежала несколько часов. Жуткий ролик был опубликован родственниками одной из пациенток, которая и сняла все на видео. Со ссылкой на главврача медучреждения Жулдыбая Иржанова официальный представитель ведомства Тагир Гизатуллин сообщил о том, что было проведено служебное расследование.

Начальник больницы сообщил, что у женщины, упавшей на пол, был инсульт с большим неврологическим дефицитом. Из-за «поведенческого расстройства» ее руки были «фиксированы» [иначе говоря, связаны]. Она самостоятельно развязалась и, «перекатившись на бок, упала».

– Персонал отделения ГКБ №18 г. Уфы постоянно находится в работе по обслуживанию больных. Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать, – сообщил Иржанов. Напомним, что пациентка, снимавшая видео, сказала о том, что пожилая женщина пролежала на полу порядка трех часов.

В Минздраве добавили, что «администрация больницы […] провела дополнительный инструктаж с младшим и средним медицинских персоналом об исполнении функциональных обязанностей». По состоянию на 27 сентября состояние пациентов той самой палаты оценивается как стабильное.