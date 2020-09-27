Установлены личности двух новых жертв коронавируса в Башкирии

От коронавируса в Башкирии скончались пожилые уфимцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Башкирии раскрыл личности двух новых жертв коронавируса. О 38 и 39 по счету смертельных случаях стало известно сегодня, 27 сентября.

От COVID-19 скончались пожилые жители Уфы: 75-летний мужчина и 67-летняя женщина. У обоих, помимо коронавируса, были сопутствующие заболевания.

Мужчина страдал ожирением первой степени, гипертонической болезнью и хронической ишемической болезнью сердца. У женщины в анамнезе значатся крайняя степень ожирение с альвеолярной гиповентиляцией [неспособность дышать глубоко и быстро, ведет к понижению кислорода и повышению углекислого газа в крови] и сахарный диабет.

Напомним, в Башкирии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 8669 зараженных, 8078 выписавшихся по выздоровлению и 39 умерших. На лечении в больницах находятся 55 человек, трое из них – в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.