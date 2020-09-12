«В таких местах не проводят съемки»: известный фотограф назвала «криминальной» историю гибели модели из Уфы в Италии

Галина Ф. из Уфы постоянно снималась для мужских журналов Playboy и Penthouse

В истории с гибелью эротической модели из Уфы у берегов итальянского острова Сардиния появились новые подробности. 33-летняя Галина Ф. утонула 5 сентября близ островка Изола-Росса, где планировала провести фотосессию вместе со своим спутником. Мужчину спасли случайно проплывавшие мимо моряки. Девушку же обнаружили только через полтора часа спасатели – она не подавала признаков жизни.

ВЕРСИЯ СПУТНИКА

Сейчас фотограф, которого зарубежные СМИ называют Ев Таранов из Лондона, не может покинуть Италию – его подозревают в непредумышленном убийстве. Об этом рассказывает на своей странице в Инстаграм мать модели Татьяна.

О том, что на самом деле произошло в тот роковой день известно только со слов самого фотографа. По его версии они вместе с Галиной прибыли на Сардинию 5 сентября и отправились на арендованной лодке в море. Приблизившись к островку Изола-Росса они решили встать на якорь и искупаться. Внезапно волна унесло суденышко на рифы. При попытке «догнать» его Галина, якобы, и утонула.

Сотрудники правоохранительных органов Италии продолжают расследование инцидента. По словам матери, полиция изъяла у него все личные вещи, в том числе: фотокамеру, беспилотник-дрон и мобильный телефон. Лодка также изъята на экспертизу.

ВЕРСИЯ ДРУГОГО ФОТОГРАФА

Фотограф Татьяна Ланцова заявила в беседе с «Вестями», что в этой истории может быть криминальный след.

- Мне кажется, это какая-то криминальная история, и нужно разбираться и выяснять, что же там было на самом деле, на этой лодке. Вполне возможно, что у фотографа был какой-то свой план, раз он ее звал на фотосессию на резиновую лодку. В таких локациях обычно не проводятся фотосессии, - цитируют Ланцову «Вести».

Напомним, Галина Ф. из Уфы постоянно снималась для мужских журналов Playboy и Penthouse и сотрудничала с другими, менее известными изданиями. Ее гибель шокировала коллег и родных.

Британский таблоид the Sun на днях и вовсе выдвинул версию о неслучайном нахождении Галины именно на Сардинии. Якобы, неподалеку от места ее гибели располагается полигон НАТО. Эту версию британским журналистам подсказал собеседник в полиции Италии.