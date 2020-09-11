The Sun: Полиция Италии ищет тайный след в истории с гибелью эро-модели из Уфы рядом с базой НАТО

Несмотря на то, что Галина постоянно проживала в Париже, сама она называла себя «человеком планеты»

На днях модельное сообщество потрясло известие о гибели 33-летней эротической модели из Уфы. Галина Ф. погибла в результате несчастного случая у берегов Сардинии в Италии, где проводила время с фотографом из Англии. В тот роковой день пара приплыла на арендованной лодке к небольшому островку Изола-Росса, где планировали провести фотосессию. Никто и предположить не мог, что романтическая прогулка по морю обернется трагедией.

БУРЯ В РАЮ

Через несколько дней после смерти Галины, ее спутник, 42-летний фотограф Ев Таранов из Лондона отошел от шока и прервал молчание. Мужчина в подробностях рассказал итальянским полицейским о событиях того дня. Детали его беседы с правоохранителями опубликовало британское издание the Sun.

По словам Таранова, лодку они с Галиной арендовали в городке Киа, что на южной оконечности острова Сардиния. Вместе они нагрузили судно алкоголем, оборудованием для фото и видеосъемки и отправились на небольшой островок Изола-Росса. Причалив к скалистому берегу, они бросили якорь, и пошли искупаться.

Внезапно Средиземное море заволновалось, и мощная волна сорвала лодку с якоря. Небольшое суденышко со всеми припасами отбросило на ближайший риф. Пара приняла решение отправиться за своим транспортом вплавь. Как мы теперь уже знаем, оно оказалось роковым.

В разговоре с итальянскими полицейскими фотограф Таранов заявил, что в какой-то момент потерял Галину из виду. Понимая, что силы его кончаются, он стал звать на помощь. На его удачу, мужчину заметили на проплывавшем мимо судне. Моряки подобрали его и отвезли на Сардинию, попутно сообщив спасателям о пропаже Галины. Береговая охрана Италии подняла в воздух вертолет и спустя час из воды извлекли бездыханное тело модели.

Остров Изола-Росса, где произошла трагедия, иначе как раем не называют. «Красный остров», как называют его местные жители, очень популярен у туристов. Во-первых, благодаря спокойному морю – в проливе между ним и Сардинией можно вдоволь поплавать на лодке, не опасаясь нарваться на волны или попасть в шторм. Во-вторых, пейзажи скалистого островка вызывают восторг у эстетов и служат отличными «природными декорациями» для профессиональных фотосессий.

Вот и Ев Таранов из Лондона прежде чем отправится на остров написал в своем Инстаграм, что «едет в рай».

НЕОБЫЧНАЯ ВЕРСИЯ

Британский таблоид the Sun выдвинул необычную версию пребывания Галины и ее спутника на Изола-Росса. Издание со ссылкой на собственный источник в итальянской полиции пишет, что у властей Италии появился интерес к кадрам с беспилотника, который удалось найти в перевернутой лодке.

- Есть интерес к кадрам с беспилотника, поскольку инцидент произошел очень близко к полигону НАТО. Мы должны убедиться, что эта поездка не была прикрытием для шпионской миссии, - цитирует the Sun собеседника в правоохранительных органах Италии.

Трагедия и правда произошла у берегов острова Сардиния, где расквартировано множество военно-морских и авиа баз Северо-Атлантического альянса. А рядом с островком Изола-Росса, якобы, находится один из испытательных военных полигонов НАТО.

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ

Последние годы эротическая модель Галина Ф. жила в Париже и на родине практически не бывала. В Уфе у нее остались родная сестра и мама. Теперь женщины собирают деньги на ее кремацию и возвращение домой. Они непременно хотят, чтобы девушка обрела покой на башкирской земле.

За рубежом Галина была известна по работе с мужскими журналами Playboy и Penthouse и съемкам в эротических фотосессиях для менее знаменитых изданий. Она активно вела Инстаграм – в этой соцсети у нее было 102 тысячи подписчиков. На пике карьеры девушка попадала в объектив знаменитых европейских фотографов. Коллеги по цеху были шокированы ее гибелью.

- Ушла из жизни Галя. Для меня это удар! Прошу всех неравнодушных помочь в сборе средств на кремацию! Мама, держитесь, мы с вами! – написала одна из коллег девушки.

Несмотря на то, что Галина постоянно проживала в Париже, сама она называла себя «человеком планеты». В своих постах в Инстаграм она неоднократно писала, что любит путешествия и новые знакомства. Ее мама также в соцсетях рассказывала, что дочь уехала из Уфы в Европу за лучшей долей.

- Она жила и была счастливой везде, где жила, даже в хостелах, даже не имея еды по два дня, работа не всегда ведь бывает. Но никогда не жаловалась. Она любила жизнь! Она называла себя человеком Планеты! Прошу вашей помощи, поддержите мое желание - попрощаться с дочерью, обнять и поцеловать ее в последний раз, - написала на своей страничке мама девушки Татьяна.

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Чтобы вернуть тело Галины домой, необходимо заплатить крупную сумму. Не имя таких средств, родные погибшей модели обратились за помощью к неравнодушным землякам. На этот призыв уже откликнулись сотни людей – общими усилиями Татьяне удалось собрать более 100 тысяч рублей. Однако этого пока не хватает. В беседе с «Комсомолкой» женщина рассказала, зачем нужна такая большая сумма.

- Нужны еще средства. Кремация тела стоит в Италии 2400 евро. Но пока сбор стоит на месте, - говорит безутешная мать.

Как оказалось, отсутствие денег – не единственная преграда на пути Галины домой. Из-за закрытия границ в условиях пандемии, ее мама и сестра не могут получить визы на въезд в Италию. Как будет решаться эта проблема, пока не понятно.