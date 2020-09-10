Эротическая модель из Башкирии погибла в результате несчастного случая в Италии

Галина Ф. погибла в море у южной оконечности острова Сардиния

На днях жительница Уфы, эротическая фотомодель Галина Ф. погибла в результате несчастного случая на острове Сардиния в Италии. В тот роковой день 33-летняя девушка вместе со своим спутником приехали в небольшой портовый городок Киа и взяли лодку напрокат. Романтическая прогулка по морю завершилась трагедией – в какой-то момент небольшое судно накрыла волна и смыла пассажиров. Мужчине удалось добраться до берега и выжить, а Галину спасатели нашли лишь через час. Она уже была мертва.

За рубежом девушка была известна работой с мужскими журналами Playboy и Penthouse и съемкам в эротических фотосессиях для менее знаменитых изданий.

Когда о судьбе дочери узнала мама девушки, Татьяна Ф., она попросила неравнодушных земляков помочь ей проститься с дочерью. Чтобы вернуть тело Галины на родину, нужны большие деньги, которых у семьи нет.

- Попрощаться с ней я смогу только, если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите, кто, сколько может, - написала мама Галины на своей страничке в Инстаграм.

Чтобы похоронить Галину на башкирской земле, нужна немалая сумма. По словам матери, на сегодняшний день с помощью неравнодушных людей уже удалось собрать 100 тысяч рублей. Однако этого пока не хватает. В беседе с «Комсомолкой» женщина рассказала, зачем нужна такая большая сумма.

- Собрано мною чуть больше 100 000, всем моя безмерная благодарность! Всех отблагодарим поименно за участие в добром деле. Нужны еще средства. Кремация тела стоит в Италии 2400 евро. Но пока сбор стоит на месте, - отметила Татьяна Ф.

Безутешная женщина пока не смогла вылететь в Италию – им с другой дочерью, родной сестрой Галины, не пока не выдали визы. Тем не менее, в одной из последних публикаций Татьяна поблагодарила жителей Башкирии за оказанную помощь в сборе денег.

- Благодаря вам, я смогу обнять и поцеловать свою дочь в последний раз! Дочь называла себя человеком мира! Мир, подключайся, проводим все вместе мою дочь! Она этого достойна! – пишет мама Галины.