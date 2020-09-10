«Для меня это удар!»: родные и близкие скорбят по погибшей в Италии эротической модели из Башкирии

Сейчас ее мама и родная сестра добиваются возвращения тела на родину.

Друзья, родные и близкие 33-летней эротической модели из Башкирии Галины Ф. шокированы ее трагической гибелью. Как ранее писала «Комсомолка», девушка погибла несколько дней у берегов острова Сардиния в Италии. Сейчас ее мама и родная сестра добиваются возвращения тела на родину. Для этого нужна немалая сумма, которой на данный момент у семьи нет. Они обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь девушке обрести покой на башкирской земле.

Друзья Галины, среди которых есть и известные топ-модели и фотографы из России и Европы, были шокированы известиями о ее гибели.

- Ушла из жизни Галя. Для меня это удар! Прошу всех неравнодушных помочь в сборе средств на кремацию! Мама, держитесь, мы с вами! – пишет коллега Галины по цеху.

- Ребята, давайте поможем Галиной маме приехать к дочке и увидеть ее в последний раз! – пишет другая подруга модели.

- Не могу поверить, что ее больше с нами нет! – написала у себя в Инстаграм другая знакомая девушки. В истории к этому посту она прикрепила видео с первого дня своего знакомства с Галиной.

В последние годы Галина жила в Париже и снималась для мужских журналов Playboy и Penthouse и снималась в эротических фотосессиях для менее знаменитых изданий. На ее страничку в Инстаграм были подписаны 102 тысячи пользователей этой социальной сети.

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