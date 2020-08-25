«Собачий кайф»: Как детская игра закончилась убийством восьмилетней девочки

Ирина часто гуляла на Курочкиной горе

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

21 августа 8-летняя Ира (имена героев здесь и далее изменены – Ред.) ушла гулять со своими друзьями на Курочкину гору- небольшой лесной массив в черте Уфы, где частенько собирается детвора. Никто не подозревал, что эта прогулка станет для ребенка последней. Ира всегда возвращалась домой вовремя, а тут словно след простыл, еще и телефон недоступен – мама побежала в полицию. Поиски девочки закончились быстро и, увы, трагически: через несколько часов тело со следами удушья обнаружили в местной речке Шугуровка, протекающей неподалеку от горы.

В тот же день подозреваемым в гибели Иры назвали ее 12-летнего друга Рому. По словам источника «КП», знакомого с ситуацией, мальчик пережал Ире сонную артерию, после чего она потеряла сознание и упала. С ними был еще один приятель – ребенок десяти лет. Сперва они испугались и убежали, но спустя несколько минут вернулись обратно, раздели подругу, бросили ее тело в воду, а затем сами позвонили в полицию.

- Они сами до сих пор не могут внятно объяснить, зачем это сделали, - говорит источник «КП». – Вероятно, хотели обставить все так, будто она пошла купаться и утонула, Других повреждений, кроме следов удушья, на теле не обнаружено.

ОНА БЫЛА ЕЩЕ ЖИВА

Шокирующую подробность в немного прояснившийся после разговора с детьми трагический сюжет добавили результаты вскрытия девочки… В тот момент, когда приятели вернулись и решили выбросить ее в речку, она была еще жива, просто находилась без сознания.

- Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Если бы мальчики просто убежали от испуга домой и все рассказали родителям, то трагедии можно было избежать.

Девочка была любимицей родных

ЧТО ЗА ИГРА?

В первые же часы после обнаружения тела дети честно рассказали полиции, что играли в игру «собачий кайф». Суть ее в том, чтобы нажать на сонную артерию и получить таким образом порцию эйфории. Стоит отметить, что подобная опасная игра, как выяснилось, весьма популярна среди детворы. Мальчики постарше в таком веселье предстают лидерами. Вот и Рома подобное исполнял уже не раз, но в этот раз что-то пошло не по плану. Он сразу признался полицейским – слишком сильно, переборщил, Ирина без малейшего слова и движения сразу отключилась.

Рома (слева) занимается кикбоксингом. Именно он перестарался

- Да, такой способ игры действительно существует очень давно. Переняли эту игру из-за рубежа, способ показывали и в фильмах. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на то, почему вообще дети вместо того, чтобы проводить время с родителями или играть в другие игры со своими сверстниками, ходят за гаражами и душат друг друга. Это говорит о том, что детьми дома не занимаются от слова совсем. Если дома у ребенка интересные книги, мультфильмы, игры, или родители планируют досуг в виде поездок или экскурсий куда-то, то ребенок не будет ходить, где попади. Дети быстро улавливают и перенимают все плохое, поэтому важно не упустить этот момент и заниматься ребенком, показывать и рассказывать ему о других играх. Родителям важно донести, что эта популярная игра очень опасная. Легко упустить момент от легкого удушения до задушивания, последствия могут быть необратимы, как в этом случае. Особенно когда играют подросшие мальчики и маленькая девочка. Дети не понимают ценности жизни, поэтому родителям нужно предостерегать детей от таких опасных игр, - рассказал «Комсомолке» Владимир Алянгин, доктор медицинских наук, профессор, врач-эндоскопист высшей категории.

С УТРА ДО НОЧИ НА УЛИЦЕ

Сейчас в большой семье Ирины горе. Родители не находят себе места, а старшая сестра экстренно купила билеты и возвращается на родину из Краснодарского края. Родители погибшей девочки – простые рабочие. Жили небогато, но на жизнь хватало. Помимо сестры у Ирины есть старший брат и старшая сестра, она была младшенькой и любимой всеми. Жила с отцом и матерью в пятиэтажной хрущевке, любила играть на улице и заводить новых друзей.

- Как в окно не посмотри – она уже на улице. Постоянно знакомилась с новыми друзьями, гуляла с разными ребятами с района, - вспоминают об Ирине местные жители.

Со своими убийцами школьница была знакома давно – девочка часто выходила с ними играть во двор, бегала на Курочкину гору. Мама и папа в этом ничего странного не видели, родителей пацанов прекрасно знали – все соседи, все с одного района.

БЫЛ СПОРТСМЕНОМ

О семье Романа известно немного: воспитывался одним отцом и бабушкой, мама умерла несколько лет назад.

- Семья хорошая, отец работящий, непьющий. Рома тоже примерный мальчик, хорошо учится, спортсмен. Есть у него еще братишка 11-ти лет, вот он – тот еще оторва, хулиган. Он одно время и в интернате жил, но потом обратно его домой забрали. А Рома не такой, - рассказала знакомая семьи Маргарита.

Рома занимался кикбоксингом – ездил на соревнования по Башкирии и за ее пределы, каждый раз занимая призовые места. Именно поэтому среди сверстников пользовался авторитетом. Да и тренеры о нем говорят только хорошее – не могут поверить, что он с помощью своей силы мог сделать кому-то плохое.

КТО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ?

Родственники девочки намерены дойти до Верховного суда, чтобы наказать убийцу их малышки.

- Сейчас могу сказать вам одно: убийцы – мальчики. Я дойду, дойду до Верховного суда. Я буду просить суд – либо их сажать, либо родителей, - сказала «Комсомолка» сестра погибшей девочки Елена.

Несмотря на все эмоции, стоит понимать, что максимальное наказание, которое грозит ребенку, которому нет даже 14 лет, – это постановка на учет.

- Им нет даже 14-ти лет, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Также будет проверка родителей. Здесь имеет место быть статья УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Родители должны будут возместить материальные затраты. Встает вопрос перед органами опеки, лишения родительских прав, мальчика могут поместить в специальный приют. Это все, - заявил независимый адвокат Роман Петров.

Ирину похоронили сегодня, 25 августа.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.