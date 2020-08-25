Убитая подростками восьмилетняя девочка из Уфы была жива в момент, когда ее выбросили в речку

Девочке передавили сонную артерию

Вскрылись неожиданные подробности вопиющего случая, который произошел в субботу 22 августа в северной части Уфы. Здесь подростки во время игры задушили 8-летнюю девочку и бросили в Шугуровку.

Как сообщил источник «КП – Уфа» сегодня 25 августа, в тот момент когда девочку раздевали и бросали в речку, она была жива. Появились результаты вскрытия.

- Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась, - заявил источник.

Также стало известно, в какую игру играли дети. Называется она «собачий кайф» – суть в том, чтобы нажать на сонную артерию товарища и «получить кайф».

Напомним, о громком преступлении стало известно 23 августа. На Курочкиной горе поздно вечером было найдено тело 8-летней девочки, ее убили двое подростков, с которыми она была знакома еще давно. Мальчики сами заявили о трагедии. Родственники убитой заявили, что будут идти до последнего, чтобы наказать убийц.