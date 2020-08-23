В Уфе во время игры дети убили восьмилетнюю девочку и сбросили тело в речку

По предварительным данным, девочка погибла во время игры с друзьями.

Вечером 22 августа в уфимской Черниковке произошла трагедия – на Курочкиной горе было найдено тело 8-летней девочки со следами удушья. На страшную находку наткнулись случайные прохожие. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что в субботу днем малышка ушла играть с друзьями, но домой вечером не пришла. Мать заявила об уходе в полицию. К сожалению, живой дочь увидеть уже не удалось.

По предварительным данным, девочка погибла во время игры с друзьями.

- Дети игрались, предварительно, передавили сонную артерию. Когда поняли, что она умерла, решили избавиться от тела и выбросили в речку, - сообщил источник.

В данный момент с 13-летним мальчиком, который удушил девочку, проводятся следственные действия. Источник в следственном комитете пояснил, что подросток уже сознался в содеянном. О семье погибшей и о том, как вышли на подозреваемого, подробностей пока нет. Информация уточняется.

«КП – Уфа» следит за развитием событий.