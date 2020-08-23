Убитая 12-летним подростком маленькая девочка в Уфе была найдена абсолютно голой

Погибшей было всего 8 лет

Сегодня, 23 августа, всю Уфу и даже Башкирию взволновала новость о том, что в Черниковке на Курочкиной горе было найдено тело 8-летней девочки со следами удушья. Нашли его в речке. А вот расправились с ней двое подростков 12-ти лет.

БЫЛА АБСОЛЮТНО ГОЛОЙ

Как сообщала ранее «КП – Уфа», по предварительным данным, школьница погибла во время игры – 12-летний друг передавил ей сонную артерию. По крайней мере такие показания дал сам ребенок. Но сейчас выяснились новые подробности громкой истории – на момент обнаружения трупа девочка была абсолютно голой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. На ее теле не было синяков, других телесных повреждений, только грязь. Мертвая девочка пролежала в холодной воде несколько часов, пока ее искали.

Для чего школьники ее раздели, и что хотели сделать – неизвестно. Один из них дал признательные показания. Пока неизвестно, была ли знакома убитая с ними раньше или познакомилась в день трагедии.

ВСЕГДА ГУЛЯЛА И ВОВРЕМЯ ВОЗВРАЩАЛАСЬ ДОМОЙ

После того, как маленькая Ирина (имя изменено – Ред.) не вернулась вовремя домой, мать забила тревогу. Школьница была послушной девочкой и всегда возвращалась домой в назначенное мамой время. Обеспокоенная родительница немедленно обратилась в правоохранительные органы, а также вышла на поиск со своими близкими сама. К сожалению, живой увидеть дочь было не суждено – ее нашли мертвой случайные прохожие. Через некоторое время женщина уже опознала свою убитую дочь.

Погибшая на Курочкиной горе вместе с сестрой

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ РАЙОН

К слову, район, где все произошло, обладает дурной славой. Жители Черниковки, особенно в районе ВАЗа, знают, что в вечернее время лучше не выходить на улицу. Большинство тех, что там живут, мечтает оттуда съехать, а новые высотки не привлекают внимания потенциальных покупателей. На улице Ушакова, что является крайней улицей района и соседствует с Курочкиной горой, до сих пор стоят металлические гаражи, за которыми собирается не самый приятный контингент людей.

Ровно 4 года назад, 23 августа 2016 года, район уже прославился на страницах СМИ – в этот день недалеко от Курочкиной горы было обнаружено тело мальчика. Его загрызли собаки в тот момент, когда он шел к бабушке.

В данный момент ведется разбирательство, проводятся следственные действия. В Следкоме Башкирии от официальных комментариев воздержались.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.