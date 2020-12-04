Гурьевым не ограничились: сколько в Башкирии за три года чиновников в суде оправдали

«Комсомолка» решила выяснить, как часто в Башкирии вообще выносят оправдательные приговоры по уголовным делам, в которых замешаны чиновники

Недавно Кировский районный суд Уфы оправдал бывшего вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Вопреки требованиям гособвинителя посадить экс-чиновника на 12 лет, суд не нашел в его действиях превышения полномочий. Приговор абсолютно точно будет обжалован в Верховном суде республики, но, как говорят юристы, прецедент создан. Сказать, что такой исход дела вызвал шок у общественности – ничего не сказать.

До суда над Евгением Гурьевым самыми громкими делами с участием власть имущих были процессы над экс-вице-мэром Уфы Александром Филипповым и его коллегой из городской администрации Маратом Гареевым. Оба были признаны не виновными, хотя обвинения в их адрес звучали довольно жесткие.

«Комсомолка» решила выяснить, как часто в Башкирии вообще выносят оправдательные приговоры по уголовным делам, в которых замешаны чиновники. Здесь стоит сразу оговориться – речь пойдет о тех статьях УК РФ, которые в судах называют «преступления против службы в органах власти и местного самоуправления». И да, такие дела не обязательно связаны с коррупцией.

Точку в деле экс-вице-премьера Евгения Гурьева поставит Верховный суд Башкирии

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ

Для начала попробуем разобраться в том, как часто в Башкирии вообще выносят оправдательные приговоры по уголовным делам. Многие практикующие адвокаты утверждают, что судебная система в республике заточена только на осуждение. Якобы, если прокуратура утвердила обвинительное заключение, то подсудимый обязательно будет признан виновным. Последние громкие дела, за которыми следила вся республика, доказывают, что это утверждение не совсем верное.

Изучим статистику по уголовным делам, которые рассматривались в судах Башкирии за последние три с половиной года. В Объединенной пресс-службе судов республики нам рассказали, что по всем статьям УК РФ в 2017 году в республике вынесли 23 оправдательных приговора, в 2018-м полностью оправдали 26 подсудимых, а в 2019-м уже 30. За первую половину 2020 года оправдательный приговор вынесли 12 подсудимым. Точной статистики за второе полугодие пока нет.

Это что касается всех видов преступлений. А что с делами по должностным преступлениям?

Яркий пример - точка в деле бывшего вице-мэра Александра Филиппова и его коллеги, начальника управления по капитальному строительству уфимской мэрии Марата Гареева. Бывших чиновников подозревали в превышении должностных полномочий, гособвинение требовало для них реальные сроки лишения свободы. В ходе следствия называлась и предполагаемая сумма ущерба, который, по версии следователей нанесли экс-чиновники Фонду содействия реформирования ЖКХ -1,6 млрд рублей.

Однако суд признал Филиппова и Гареева не виновными и признал их право на реабилитацию.

Экс-вице-мэр Уфы Александр Филиппов был полностью оправдан весной 2020 года

КТО МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ

Прежде чем рассмотреть данные статистики по должностным преступлениям, хотелось бы пояснить, кто такие вообще те самые служащие, которых порой обвиняют по статьям о превышении полномочий.

Во-первых, в число должностных лиц входят чиновники, возглавляющие органы местного самоуправления, как, например, главы сельсоветов. К ним же относятся главы районных администраций и мэры городов. На республиканском уровне это чиновники из правительства, а на федеральном, соответственно, руководители федеральных ведомств. Вроде службы судебных приставов, полиции или МЧС.

Во-вторых, попасть под суд за превышение должностных полномочий могут также руководители государственных компаний и муниципальных предприятий. Директор акционерного общества, контрольный пакет которого принадлежит государству, также имеет статус госслужащего. Вопреки мнению некоторых общественников.

И так, как же часто за последние три года башкирская Фемида оправдывала экс-чиновников? В Объединенной пресс-службе судов Башкирии «Комсомолке» рассказали, что в 2017 году по «должностным» статьям в судах оправдали двоих человек, в 2018-м пятерых, а в 2019-м были полностью оправданы уже 10 чиновников.

За первое полугодие 2020 года в республике оправдали четверых должностных лиц. Полная статистика по таким приговорам за этот год будет известна позднее. Кстати, дело Гурьева пока в эту статистику не попало – точка в этой истории еще не поставлена.

Бывший начальник управления капитального строительства мэрии Уфы Марат Гареев также получил оправдательный приговор

СОМНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Как известно, не все уголовные дела по «чиновничьим» статьям доходят до суда. Точной статистики по прекращенным делам нам отыскать не удалось. Однако Генпрокуратура России постоянно публикует официальные данные по зарегистрированным преступлениям по нескольким видам должностных преступлений. Например, по статье «злоупотребление должностными полномочиями», по которой могут обвинять не только министров, глав районов или председателей сельсоветов, но и представителей федеральных ведомств, вроде полиции или службы судебных приставов.

Так вот, на октябрь 2020 года в Башкирии до суда дошли 98 таких дел. По этому показателю республика третий год подряд занимает первое место среди всех регионов. В 2019 году в суд передали 139 таких дел, а в 2018-м – 99.

В свою очередь, Генпрокуратура России сообщает, что к началу октября 2020 года было зарегистрировано 163 преступления по этой же статье, за весь 2019 год их было 166, а за 2018-й – 190. И снова Башкирия заняла первое место в сомнительном рейтинге – именно в нашей республике было зарегистрировано больше всего злоупотреблений.

В завершении стоит отметить, что зарегистрированные в этом году преступления вряд ли дойдут до суда до Нового года. Это значит, что у Башкирии есть все шансы в четвертый раз подряд возглавить рейтинг регионов России по судам над должностными лицами.