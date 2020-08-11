Бывшего вице-мэра Уфы оправдал еще один суд

Александр Филиппов

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе оправдательный приговор бывшим вице-мэру Уфы Александру Филиппову и начальнику управления капитального строительства городской администрации Марату Гарееву. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на адвоката Филиппова.

Экс-чиновников обвиняли в превышении должностных полномочий при расселении ветхого и аварийного жилья. Следствие заявляло, что в 2013-2014 года Филиппов и Гареев включили в федеральную программу дома из кварталов, которые ранее были переданы застройщиками по договорам развития застроенных территорий. Расселение велось за счет бюджета, а не инвесторов. Из казны было потрачено 1,6 млрд рублей.

Октябрьский районный суд Уфы в декабре прошлого года оправдал подсудимых. В марте этого года Верховный суд оставил это решение без изменений.