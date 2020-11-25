Бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева оправдали по делу о превышении полномочий

Евгений Гурьев проработал в правительстве Башкирии без малого пять лет - с 2014 по 2018 годы

Сегодня, 25 ноября, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор бывшему вице-премьеру правительства Башкирии Евгению Гурьеву. Высокопоставленный в прошлом чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов еще в конце марта 2019 года. Тогда ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, а в ходе судебных разбирательств республиканская прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы. Решение суда, мягко говоря, повергло в шок: полностью оправдан.

Евгений Гурьев пришел в правительство Башкирии в 2014 году в качестве министра земельных и имущественных отношений республики. Спустя два года его повысили до вице-премьера с сохранением прежней должности. В октябре 2018 года в регионе сменился глава, и он тут же ушел в отставку. А весной 2019 года был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

По версии следствия, Евгений Гурьев еще в 2015 году организовал продажу казенных земель в обход конкурсных процедур. Два земельных участка, расположенные в Уфе, он, якобы, распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, переданной в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба государству, опять же по версии следствия, составила около 47 млн рублей.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и неизвестно, будет ли прокуратура его оспаривать. Однако сам по себе этот судебный процесс уже вошел в историю – таких высокопоставленных в прошлом чиновников в Башкирии еще не судили. И тем более не оправдывали.