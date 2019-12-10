2019-12-10T14:15:43+03:00
Происшествия

В Уфе суд оправдал бывших чиновников мэрии, обвиняемых в «афере на миллиард»

Экс-вице-мэра Александра Филиппова и его коллегу Марата Гареева признали невиновными
Павел КРАЙНОВ
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Оправдательный приговор вынесли спустя год после передачи дела в суд. Фото: «КоммерсантЪ-Уфа»Оправдательный приговор вынесли спустя год после передачи дела в суд. Фото: «КоммерсантЪ-Уфа»
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Накануне Октябрьский районный суд Уфы признал невиновными бывших высокопоставленных чиновников уфимской мэрии, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Судебные тяжбы по делу, прозванному «аферой на миллиард», продолжались с осени прошлого года и завершились 9 декабря. С бывшего вице-мэра башкирской столицы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева сняли обвинения. За отсутствием состава преступления.

Суть обвинений в адрес бывших чиновников мэрии, сводилась к тому, что по версии следствия Филиппов и Гареев использовали свое служебное положение и включили в программу переселения аварийного жилья 500 домов. В действительности же, все они уже были включены в другую программу - на снос и расселение жителей этих бараков выделили из бюджета 1,6 млрд рублей. В результате именно эта сумма стала фигурировать в качестве ущерба городской казне.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Александра Филиппова и Марата Гареева, стало известно, что экс-вице-мэр пытался дать взятку бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры Башкирии Олегу Горбунову. Сейчас тот сам находится под стражей и дожидается суда по обвинению в коррупции. Расследование этого эпизода, выделенного в отдельное уголовное дело, продолжается.

Бывшего начальника управления капитального строительства уфимской мэрии Марата Гареева также обвиняли в незаконной покупке подслушивающего устройства - «шпионской ручки». На суде его защита пыталась доказать, что он вовсе не знал что это за штука, ведь ему она досталась от сына. А тот привез запрещенную вещь из Таиланда.

Как бы то ни было, 9 декабря Октябрьский районный суд вынес свое решение. Судья шесть часов с перерывами зачитывал приговор. Итог – оба бывших чиновника администрации Уфы оправданы.

В суде было установлено, что ни Филиппов, ни Гареев не могли самостоятельно внести в списки на расселение аварийные дома. Они лишь курировали работу и заносили в систему готовые данные. Кроме того, за программу сноса и расселения отвечал тогдашний мэр Уфы Ирек Ялалов, а фактического ущерба бюджету города не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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