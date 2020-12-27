В следственном комитете официально прокомментировали резонансное преступление, которое произошло вечером 26 декабря. В автомобиле в Давлекановском районе нашли тела троих людей – 37-летнего мужчины, 6-летнего мальчика и годовалой девочки. Все они отравились угарным газом. По версии следствия мужчина убил детей, а потом покончил с собой.В СК рассказали, что как только жена погибшего обратилась в полицию с заявлением о том, что после ссоры муж забрал детей и уехал, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ(убийство двоих малолетних).Правоохранители организовали поиски, провели обыск по месту жительства семьи.Спустя несколько часов тела пропавших без видимых телесных повреждений были найдены в ВАЗ-2115 в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом.По версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью.В данный момени стражи порядка проводят осмотр места происшествия, назнечены судмедэкспертизы, допрашиваются члены семьи потерпевших и другие свидетели.Напомним, что женщина обратилась в полицию 26 декабря днем. Она сообщила, что призналась мужу в измене на корпоративе. Тот забрал детей и уехал. Но живыми их найти уже не удалось.