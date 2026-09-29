«Через полгода»: пострадавшая при смертельном пожаре в Стерлитамаке рассказала о долгом восстановлении

Жительница Башкирии после пожара в ТСК «Солнечный» проведет полгода на восстановлении.

Жительница Стерлитамака, пострадавшая во время пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный», рассказала о своем состоянии и сроках восстановления. Сейчас девушка находится в РКБ имени Куватова в Уфе, однако в ближайшее время планирует вернуться домой, поскольку операция ей не требуется.

По словам пострадавшей, врачи прогнозируют длительное восстановление. Примерно через месяц она сможет только сидеть, а возможность самостоятельно встать на ноги должна появиться ориентировочно через полгода.

По данным «Башинформа», девушка также наняла адвоката. Она намерена добиваться компенсации за вред, причиненный ее здоровью.

Известно, что во время пожара пострадавшая находилась внутри торгового комплекса. Услышав крики о помощи, она открыла дверь и увидела, что помещение заполняет дым. Девушка взяла телефон и куртку, после чего попыталась открыть окно, однако сделать это не получилось. Тогда она закрыла лицо курткой и стала звать на помощь. Прохожих она просила принести пледы или одеяла, чтобы использовать их при прыжке из окна. В итоге ей передали только один плед. После этого девушка закрыла глаза и прыгнула вниз.

Очнувшись после падения, она поняла, что не может нормально дышать. Пострадавшую увезли на скорой помощи. Медики диагностировали у нее ушиб ребер, а также переломы бедра и копчика.

Другие пострадавшие в результате пожара также остаются под наблюдением врачей. Трое находятся в Стерлитамаке, еще одна женщина в стабильно тяжелом состоянии проходит лечение в ожоговом центре Уфы.

Ранее сообщалось, что владельца ТСК «Солнечный» отправили в СИЗО. В Стерлитамаке также прошли похороны погибших при пожаре - трех сестер и 51-летней женщины.

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