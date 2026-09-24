Проститься пришли сотни людей: в Стерлитамке похоронили трех сестер, погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный»

Погибшие сестры - слева направо: Елена, Виктория и Елизавета

24 сентября в башкирском городе Стерлитамаке прошли похороны трех сестер, погибших при пожаре в ТСК «Солнечный». Проститься с ними пришли сотни жителей. Среди них были родные покойных, друзья, близкие, представители администрации, в том числе и мэр Эмиль Шаймарданов, а также просто неравнодушные люди.

Фото: «Стерлитамакский рабочий»

ВСТРЕТИЛИСЬ В ОДНОМ МЕСТЕ

Трагедия случилась днем 22 сентября. В тот роковой день 29-летняя Елизавета, 33-летняя Вика и 45-летняя Елена оказались все вместе в одном помещении ТСК. Старшая из сестер владела там ателье «Мастерица» на втором этаже, и младшая пришла к ней укоротить брюки. Потом к ним присоединилась и средняя Виктория – у нее был салон по наращиванию волос в том же «Солнечном». В один момент в здании произошло короткое замыкание, а потом вспыхнул пожар, и всё вокруг заволокло густым и едким дымом.

– Я был на работе в тот момент, когда позвонила Лена, – рассказывал KP.RU супруг Елены Василий. – Она успела сказать: «Мы горим!», после этого я сорвался и поехал к ней. Звонил потом еще несколько раз, но трубку она больше не взяла. Приехал туда, а там все полыхает. Набрал еще раз ее номер – не берет…

Пожар случился днем 22 сентября. Фото: МЧС РБ

Василий хотел бросится прямо в горящее здание, но его не пускали, работали пожарные. Через 40 минут мужчина увидела, что из ТСК стали выносить тела.

– Первой вынесли младшую - Лизу, затем Вику, последней была моя жена… – вспоминал муж Елены.

Известно, что у самой младшей сестры – 29-летней Лизы – остался 7-летний сын. В этом году он только пошел в первый класс. Её супруг, Юлай, является участником специальной военной операции. Виктория и Елена – тоже мамы: у первой двое несовершеннолетних детей, у второй – 19-летний сын. По данным местного издания «Стерлитамакский рабочий», женщины будут похоронены на Новом кладбище, рядом с Аллеей Героев.

Сестер похоронили спустя два дня после трагедии

Напомним, что, помимо трех сестер, в страшном пожаре погибла 51-летняя местная жительница Елена. У нее, как и у покойной тезки, так же остался 19-летний сын.

Кроме того, в пожаре пострадали пять человек – все девушки и женщины. Четверо находятся в больнице №1 Стерлитамака в состоянии средней тяжести, а одну – 17-летнюю пациентку – на санитарной авиации доставили в ожоговый центр в Уфе. Её состояние остается крайне тяжелым, она в медикаментозной коме.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту пожара в ТСК «Солнечный» Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг с летальным исходом. Пока фигурантом расследования является только один человек – владелец торгового центра Сергей Родионов. Следствие утверждает, что он не обеспечил соблюдение мер безопасности в комплексе. 24 сентября, в день похорон погибших, предпринимателя по решению суда отправили СИЗО. Как «КП-Уфа» сообщил адвокат Роман Петров, на скамье подсудимых по делу о пожаре может оказаться больше людей, в том числе представители обслуживающей организации и пожарного надзора.

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