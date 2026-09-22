Одна девушка в коме: что известно о пострадавших при пожаре в ТСК в Стерлитамаке

Фото: vk.ru/Emil_Shaymardanov

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов опубликовал в своих соцсетях данные о состоянии пострадавших при пожаре в местном ТСК «Солнечный». Он побывал в больнице, куда доставили пять человек с места ЧП и опубликовал фотографии из больничных палат. Напомним, всего по данным экстренных служб в результате происшествия погибли 4 и пострадали 9 человек.

- Одна пострадавшая находится в медикаментозной коме, четверо в состоянии средней степени тяжести. Медицинские работники оказывают помощь в полном объёме, в том числе и психологическую. Пообщались с пострадавшими. Пока они в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим, вывести из охваченных огнём помещений, и пострадали сами, - рассказал в своих соцсетях мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Чиновник отметил, что власти города окажут помощь пострадавшим в результате пожара в ТСК «Солнечный».

Подробную хронологию пожара, жертвой которого стали четыре человека, можно почитать здесь.

На данный момент причины возгорания на втором этаже торгового комплекса устанавливают эксперты МЧС и СУ СК по Башкирии.

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