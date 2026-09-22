Водитель «ГАЗели» в Башкирии помог спасти из пожара посетителей ТСК «Солнечный»

Фото: МЧС по РБ

Во время пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке одним из первых, кто бросился помогать продавцам и посетителям эвакуироваться, был водитель грузовой «Газели».

По словам очевидцев, водитель хлебовоза приехал к зданию торгового центра, чтобы доставить товар. А когда услышал, что с третьего этажа просят о помощи застрявшие там люди, то подогнал машину близко к окнам. При помощи других очевидцев удалось поставить на крышу стремянку и две девушки смогли по ней эвакуироваться с третьего этажа.

Как рассказали «КП-Уфа» очевидцы, водитель «ГАЗели» подоспел как раз вовремя.

- Видимо, уже все в дыму было, поэтому выйти самостоятельно они уже не могли, - рассказала «КП-Уфа» жительница Стерлитамака.

Фото: соцсети

Подробности пожара, унесшего жизни четырех человек, читайте в нашем материале. Напомним, пожар по данным МЧС по Башкирии, начался в 13:26 по местному времени, очаг был на втором этаже. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

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