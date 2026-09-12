Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП в Хайбуллинском районе

Фото: скриншот с видео прокуратуры Башкирии

Прокуратура Хайбуллинского района контролирует проверку обстоятельств и причин смертельного ДТП, произошедшего вечером 11 сентября.

По предварительным данным, около 22:00 на 57-м километре автодороги Юлодыбаево — Акъяр — Сара столкнулись автомобили «Лада Приора» и КАМАЗ. После столкновения легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии погиб 17-летний пассажир «Лады». Водитель и еще двое пассажиров получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выезжал прокурор Хайбуллинского района Алмаз Хабиров.

В настоящее время прокуратура контролирует проведение проверки по факту ДТП. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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