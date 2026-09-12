В Башкирии 17-летний пассажир «Лады Приоры» погиб после столкновения с КамАЗом

Фото: ГАИ Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла около 22:00 на 57-м километре автодороги Юлдыбаево — Акъяр — Сара. По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Приоры», ранее лишённый права управления автомобилем, во время обгона не выдержал необходимое боковое расстояние. В результате легковушка касательно столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял 37-летний мужчина.

После удара «Лада» съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В салоне автомобиля находились четыре пассажира. 17-летний подросток получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. Водителя легковушки, а также пассажиров 18 и 19 лет доставили в больницу. Все они получили травмы различной степени тяжести.

На место аварии для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Хайбуллинского района Алмаз Хабиров.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин смертельного ДТП, а также принятие процессуального решения по факту произошедшего.

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