ПВО России за 12 часов уничтожила 200 дронов в 12 регионах: в их числе Башкирия

За 12 часов ПВО России отразила атаки украинских беспилотников над 12 регионами, в том числе над Башкирией. Об этом сообщили в Министерстве Обороны России.

Согласно данным ведомства, 5 августа с 8:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили 200 дронов. Помимо Башкирии, беспилотники летели над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, 5 августа вражеские дроны совершили атаки на столицу Башкирии Уфу. При налете никто не пострадал, но возник пожар.

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