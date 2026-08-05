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Сегодня, 5 августа, Уфа вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 5 августа 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики был введен в 10:10 по местному времени. Тогда же аэропорт Уфы закрыли на прием и выпуск самолетов.

В период с 11:30 до 12:10 от жителей северного района башкирской столицы стали поступать сообщения о нескольких хлопках – предварительно, это были звуки от сбитых на подлете дронов. Примерно в то же время недалеко от промзоны поднялся столб черного дыма. Атаку вражеских беспилотников подтвердил глава республики Радий Хабиров.

- Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал. Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку, - передал руководитель региона.

Режим Беспилотной опасности в Башкирии был снят в 13:30.

Напомним, за последние пять дней это уже третья атака украинских БПЛА на Уфу. Город отбивался от прилетов также 1 и 2 августа (во второй день силами ПВО были сбиты 25 дронов). В обоих случаях обошлось без пострадавших, но возник пожар из-за упавших обломков.

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