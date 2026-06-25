За день над Башкирией и другими регионами России уничтожили 28 БПЛА

За день, с 8:00 до 20:00, над территорией Башкирии и других регионов страны было уничтожено 28 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом в своей сводке сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА также сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, сегодня беспилотники угрожали столице Башкирии Уфе. Они были нацелены на предприятия, их атаку удалось отразить, сообщил глава региона Радий Хабиров. Обломки БПЛА упали на территорию промзоны.

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