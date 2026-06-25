Сегодня, 25 июня, Уфа подверглась атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 25 июня 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики был введен в 9:30 по местному времени. Уфимский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов.

Ближе к полудню от жителей Уфы стали поступать сообщения о задымлении на севере города. Как уточнил Радий Хабиров, БПЛА были нацелены на предприятия.

– Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют, – передал глава Башкирии

Он добавил, что при атаке БПЛА на Уфу никто не пострадал. Технологические процессы нарушены не были. Объекты продолжают работу в штатном режиме.

Обновление: в 14:32 Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил, что режим Беспилотной опасности, равно как и ограничения в аэропорту Уфы, снят.

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