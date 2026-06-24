Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного ДТП, в котором погибли двое. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время погони с ГАИ в Башкирии погибли девочка-подростка и парень

Авария случилась сегодня ночью около 00:20 на 105-м километре трассы Белорецк – Учалы – Миасс. 19-летний водитель BMW 525, пытаясь скрыться от ГАИ, потерял контроль над автомобилем, съехал в правый кювет, и авто перевернулось. Двое пассажиров – 15-летняя девочка и 20-летний молодой человек – скончались до приезда скорой. Водитель, 16-летняя девушка и 28-летний мужчина получили травмы и оказались в больнице.

Госавтоинспекция установила, что у 19-летнего водителя не было прав. На место трагедии выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов. Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

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